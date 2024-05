Orages : voici les 10 départements en vigilance jaune ce samedi

Face aux risques d’orages qui menacent la France ce samedi 25 mai, Météo-France a placé 10 départements en vigilance jaune. Voici les prévisions.

Un ciel orageux à surveiller. Sur les 96 départements de la France métropolitaine, 10 sont concernés par une vigilance jaune «orages». Le nord-est du territoire est d'ailleurs particulièrement concerné.

Parmi les départements surveillés, on retrouvre le Doubs, la Haute-Saône, le Territoire de Belfort, le Haut-Rhin, le Bas-Rhin, les Vosges, la Meurthe-et-Moselle et la Moselle. Le ciel se couvrira et deviendra orageux à partir de 12h dans ces zones.

©Météo-France

Sur les reliefs des Alpes, de la Corse et des Pyrénées-Orientales, quelques averses orageuses isolées pourront tomber également. La Haute-Corse et la Corse du Sud sont ainsi également placées en vigilance jaunes par Météo-France.

Un temps plus sec et plus chaud sur une partie du territoire

Ce samedi, le temps sera marqué par une amélioration, le ciel sera bien souvent voilé mais le temps sera sec sur une grande partie du pays, toujours selon les prévisions de Météo-France. Les températures minimales seront fraîches et comprises entre 7 et 11 degrés en général, parfois seulement 4 à 7 degrés en Auvergne et dans le Limousin.

Le mercure sera en hausse l'après-midi, il fera 24 à 27 degrés au sud de la Garonne et 22 à 25 degrés sur le pourtour méditerranéen. Sur le reste du pays, le thermomètre affichera 20 à 23 degrés, mais seulement 19 degrés sur le Finistère, le Cotentin et les côtes calaisiennes.