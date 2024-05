Orages : voici les 17 départements placés en vigilance jaune ce dimanche

Météo-France a placé 17 départements en vigilance jaune en raison des orages ce dimanche 26 mai, journée marquée par la circulation d’une perturbation sur le pays.

Averses et grisaille. Ce dimanche, l’agence nationale Météo-France a placé 17 départements en vigilance jaune pour orages. Et pour cause, le temps sera marqué par la circulation d'une perturbation sur le pays, devenant de plus en plus lourd du Nord-Est au Jura et sur l'est du Massif central, avec des orages annoncés.

@Météo-France

Les départements concernés par la vigilance jaune sont : le Nord, le Pas-de-Calais, le Doubs, le Jura, la Saône-et-Loire, l’Allier, le Puy-de-Dôme, la Loire, le Rhône, l’Ain, la Haute-Savoie, la Savoie, l’Isère, la Drôme, l’Ardèche, la Haute-Loire et la Lozère.

Un temps sec et ensoleillé pour le pourtour méditerranéen

Dans la matinée, le ciel sera couvert de la frontière belge au Massif central et la Nouvelle-Aquitaine, où quelques ondées se produiront. Cette perturbation se décalera lentement dans l’après-midi vers l’est. Elle s’installera de la Lorraine et l’Alsace à la Franche-Comté, l’Auvergne Rhône-Alpes et jusqu'aux Pyrénées, le ciel sera très nuageux avec quelques pluies.

Si le pourtour méditerranéen et la Corse conserveront un temps sec et ensoleillé durant la majeure partie de la journée, du Nord-Est au Jura et sur l'est du Massif central, le temps deviendra de plus en plus lourd. Des orages éclateront et les averses se renforceront, notamment sur le relief. Au niveau des Pyrénées, les orages se déclencheront seulement en soirée ou la nuit suivante.

À l'arrière de la perturbation, de la Bretagne et les Pays de Loire jusqu'à la Normandie, un temps plus variable s'installera dès le matin, avec une alternance d'éclaircies et de nuages parfois accompagnés d'ondées, puis s'étendra jusqu'à la frontière belge l'après-midi, avec des averses plus fréquentes et marquées près de la Manche et de la frontière.

Côté températures, les minimales seront comprises entre 9 et 14 °C, localement 14 à 16 °C au bord de l'Océan ou de la Méditerranée. Les maximales atteindront encore 22 au 27 °C de l'Alsace à Rhône-Alpes et le pourtour méditerranéen, elles seront de 17 à 22 °C sur le reste du pays.