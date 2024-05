Gabriel Attal : «La politique de LFI est de découper la France en tranches, et d’en presser le jus électoral»

«La politique de LFI est de découper la France en tranches, et d’en presser le jus électoral», a estimé ce jeudi Gabriel Attal. Le Premier ministre réagissait à l'incident survenu à l'Assemble nationale mardi, au cours duquel le député Sébastien Delogu a brandi un drapeau palestinien en plein Hémicycle.

Après avoir brandi un drapeau palestinien à l’Assemblée nationale, le député LFI Sébastien Delogu a été exclu pour deux semaines de l’Hémicycle. Néanmoins, il est presque impossible de ne pas voir, dans ce geste de l’Insoumis, des fins électorales. D’ailleurs, selon le Premier ministre, Gabriel Attal, «la politique de LFI c’est de découper la France en tranches et d’en presser le jus électoral, et quand il n’y en pas plus, de passer à autre chose», a -t-il dit sur RTL ce jeudi 30 mai.

«Aujourd’hui, c’est Gaza, avant c’était le pouvoir d’achat et avant cela c’étaient les quartiers populaires. Cela alimente la défiance», a ajouté le chef du gouvernement.

Concernant la situation au Proche-Orient, Gabriel Attal a estimé que «ce qui se joue à Rafah est grave. Les images qui nous parviennent sont catastrophiques d’un point de vue humanitaire. Depuis le début de la crise, la France se mobilise pour parvenir à un cessez-le-feu».

Le locataire de Matignon a également rappelé que «l’un des premiers chefs d’Etat occidentaux qui a appelé à un cessez-le-feu, c’est le président de la République Emmanuel Macron. Et certains l’ont même critiqué à l’époque. Le pays qui s’est mobilisé pour faire adopter au Conseil de sécurité de l’ONU une résolution qui appelle à un cessez-le-feu, c’est la France, à un moment où tout le monde disait que cette résolution n’avait aucune chance d’être adoptée», a affirmé Gabriel Attal.

Et de poursuivre : «Le premier pays au monde qui a largué de l’aide humanitaire sur la bande de Gaza, c’est la France. Et c’est une fierté».