John McEnroe fait Chevalier de la Légion d'honneur par Emmanuel Macron

John McEnroe, légende américaine du tennis, a été fait Chevalier de la Légion d'honneur, ce mercredi 29 mai, des mains d'Emmanuel Macron. Ses rivalités avec Ivan Lendl et Björn Borg ont marqué le tennis dans les années 1980.

Une légende du tennis honorée par la France. Ce mercredi soir, l'ancien tennisman américain John McEnroe a été décoré de la Légion d'honneur à l'Élysée. C'est Emmanuel Macron lui-même qui l'a promu au rang de Chevalier.

Icône du tennis, John McEnroe a été décoré hier soir par le Président de la République non seulement pour son palmarès exceptionnel de 155 titres, dont 17 Grands Chelems, en simple et en double dans l’ère Open, mais aussi pour sa stature.… pic.twitter.com/dWlfcCgbwZ — Amélie Oudéa-Castéra (@AOC1978) May 30, 2024

La cérémonie s'est déroulée en présence d'Amélie Oudéa-Castéra, la ministre des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques, ainsi que d'anciennes gloires de la balle jaune, comme Cédric Pioline ou Mansour Bahrami.

«Légion d'honneur pour une légende. Icône du tennis, John McEnroe a été décoré hier soir par le président de la République non seulement pour son palmarès exceptionnel de 155 titres, dont 17 Grands Chelems, en simple et en double dans l’ère Open, mais aussi pour sa stature», a déclaré Amélie Oudéa-Castéra sur son compte X. Avant d'ajouter : «Son caractère unique et son style inimitable sur le court ont conquis le cœur des fans, le plaçant au même rang que les Tyson, Jordan, Pelé et autres grands noms du sport mondial ! Félicitations, Monsieur McEnroe».

«Le président (Emmanuel Macron) a parlé de moi en des termes agréables et il semble qu'il aime le tennis. Ce dont je suis le plus fier, en tant que personne, c'est du chemin parcouru pour arriver jusqu'ici où à 65 ans, après avoir été impliqué pendant près de cinquante ans dans le tennis, être ainsi récompensé, me laisse penser que j'ai peut-être fait quelque chose de bien», a-t-il déclaré pendant la cérémonie, rapporte L'Équipe.

Joueur phare du circuit de la fin des années 1970 au début des années 1990, John McEnroe a remporté sept tournois du Grand Chelem en individuel, dont trois Wimbledon et quatre US Open. En double, notamment avec son compatriote Peter Fleming, il s'est adjugé dix titres, dont un Roland-Garros (double mixte), cinq trophées à Londres et quatre à New-York. Avec la sélection américaine, il a également ajouté cinq titres en Coupe Davis à son palmarès.