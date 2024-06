Fermetures «surprise» du périphérique parisien : voici les horaires prévus de clôture jusqu’à dimanche

Les automobilistes parisiens et franciliens rencontrent depuis ce mercredi 5 juin d'importantes difficultés de circulation, à la suite de la fermeture du boulevard périphérique. Alors que ces bouchons sont prévus pour durer jusqu'à dimanche, voici les horaires à connaître pour s'organiser.

Semaine noire pour les automobilistes à Paris. Alors que le site Web Sytadin recensait ce jeudi plus de 460 km de bouchons sur les routes d’Île-de-France, en raison de la fermeture de la moitié du périphérique et de quatre autoroutes, au lendemain d'une première fermeture «surprise» de la rocade parisienne la veille avec l'arrivée du président américain Joe Biden, la Direction de l'ordre public et de la circulation (DOPC) a publié un communiqué à destination de la Ville de Paris détaillant les prochaines fermetures.

Selon ce document que CNEWS a pu consulter, les fermetures sur le périphérique parisien se poursuivront ainsi jusqu'au dimanche 9 juin à 14h30.

Ce faisant, la célèbre voie qui entoure Paris dans les deux sens de circulation (intérieur, extérieur) - entre la porte d'Orléans et la porte d'Asnières - sera inaccessible aux horaires suivants : jeudi 6 juin de 16h30 à 20h30, vendredi 7 juin de 14h30 à 18h30 puis de 19h30 à 23h30 ainsi que dimanche 9 juin de 10h à 14h30. La journée du samedi 8 juin n'est pas concernée.

A en croire ce document, ces fermetures interviennent «dans le cadre du Marathon de Paris». La réouverture se fera dès que possible, en fonction de l'avancée du nettoyage sur chaque point», précise le communiqué.

Cela étant, le Marathon de Paris 2024 s'étant tenu le 7 avril dernier, ces fermetures à la circulation du boulevard périphérique semblent plutôt être en rapport avec le futur marathon des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, prévu le 10 août pour les hommes et le 11 août pour les femmes.