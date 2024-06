Arnaque aux couvreurs : attention à cette escroquerie de plus en plus répandue

Après les violentes intempéries qui ont eu lieu en Gironde les 17 et 18 juin derniers, une vague d’arnaques effectuées par des individus se faisant passer par des faux couvreurs s'accumulent en Gironde.

Ne vous laissez pas prendre au piège. Plusieurs arnaques aux couvreurs ont été recensées dans le département de la Gironde (Nouvelle-Aquitaine), après les orages de grêle qui se sont produits les 17 et 18 juin derniers.

La mairie de Naujac-sur-Mer s'est d’ailleurs saisie de son compte Facebook pour avertir ses habitants. «Attention couvreurs malveillants. Prudence en cas de démarchage suite à la grêle. Demandez un devis avant que l’entreprise n’intervienne», a-t-elle prévenu.

Ces couvreurs font du porte-à-porte dans le but de convaincre les habitants de poser une bâche, afin de protéger leurs toitures abîmées. La tâche effectuée, ils annoncent ensuite des prix astronomiques.

Une habitante de Médoc, victime justement d’une arnaque, a témoigné auprès de nos confrères d'ActuBordeaux : «Ils ont fait du forcing», a-t-elle raconté. «Devant les dégâts, on voulait aller vite donc on a dit oui, mais ils nous ont pris 900 euros et l’assurance ne veut pas tout rembourser», a regretté la riveraine.

Quelques conseils pour ne pas tomber dans le piège

Le tout premier réflexe à avoir est de se fier à son instinct. Si l’entrepreneur devient trop insistant pour signer un devis rapidement, c’est mauvais signe. Il est fortement recommandé de demander plusieurs devis auprès de différentes entreprises, pour avoir plusieurs avis, et surtout afin de s’orienter vers un professionnel en qui on aura le plus envie de placer notre confiance.

Si à la fin des travaux l’entrepreneur demande à être payé en liquide, c’est aussi alarmant. Cela signifie qu’il n’y a pas de justificatif comptable du paiement, et donc aucune preuve de son intervention. Sur un chèque, en revanche, on peut mettre l’ordre de la société et donc certifier l’identité de l’artisan.

Enfin, selon les propos d’un professionnel relayés par Actu, il faut aussi se méfier des camionnettes sur lesquelles sont inscrites plusieurs professions : «Maçon, couvreur ou peintre, ce n’est pas le même métier». En d’autres termes, méfiez-vous des apparences.