Crues : voici les 19 départements placés en vigilance jaune ce dimanche

Malgré le retour du soleil dans quelques régions, 19 départements restent placés en vigilance jaune pour crues ce dimanche.

Quand le soleil joue à cache-cache. D’après les prévisions de Météo-France, 19 départements sont concernés par une vigilance jaune pour crues ce dimanche 23 juin. 5 départements ont également été placés en vigilance jaune pour orages dans le sud-est du territoire national.

© Météo-France



19 départements en vigilance jaune pour des crues

Des crues devraient continuer à toucher certains départements français ce dimanche. Les départements d'Ille-et-Vilaine, de la Mayenne, de la Sarthe, du Maine-et-Loire, de l’Indre-et-Loire, de la Vendée, des Deux-Sèvres, de la Vienne, de l’Indre, du Cher, de la Nièvre, de l’Yonne, du Loiret, de la Seine-et-Marne, de l’Eure-et-Loir, du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, de la Savoie ainsi que celui de l’Isère sont placés en vigilance jaune pour des risques d'élévation du niveau dans un cours d'eau.

5 départements en vigilance jaune pour orages

Des averses parfois orageuses vont également s'abattre au niveau du sud-est de la France ce dimanche en début de matinée. Elles séviront dans l'après-midi. Les Alpes-de-Haute-Provence, les Alpes-Maritimes, le Var, la Haute-Corse ainsi que la Corse-du-Sud ont été placés en vigilance jaune par le service de météorologie national pour orages.

Des averses parfois marquées, orageuses et accompagnées d'un risque de grêle risquent notamment de s'étendre de la Corse et des Alpes du sud jusqu'au Var et jusqu'à la Savoie.

À la suite de ces prévisions, les habitants des régions concernés sont appelés à rester vigilants.