Météo : 27 °C à Paris, 29 °C à Perpignan… Où fera-t-il le plus chaud ce lundi ?

La météo sera plus clémente cette semaine en France et de belles éclaircies sont prévues ce lundi. Celles-ci devraient être accompagnées d'une hausse du mercure. Voici les villes où il fera le plus chaud.

L'été prend place. Ce lundi 24 juin, l'ensemble du pays pourra profiter de températures en hausse, malgré un passage orageux sur le Sud-Est.

Selon les prévisions de Météo-France, la journée devrait démarrer avec quelques instabilités sur la moitié Est du pays, où une perturbation orageuse y était attendue. Néanmoins, celle-ci ne devrait pas avoir d'impact sur le mercure, puisqu'il fera jusqu’à 27 °C à Strasbourg et 25 °C à Belfort.

Légèrement plus au sud, en Auvergne-Rhône-Alpes, les températures seront elles aussi estivales : 26 °C sont attendus à Montélimar et 27 °C à Lyon.

Mais c'est en Occitanie où les températures devraient être les plus chaudes : jusqu'à 29 °C à Perpignan et à Béziers, et plus localement à Nîmes, elles dépasseront les 31 °C.

Une hause du mercure généralisée

Les villes du Sud ne seront pas les seules à profiter de températures estivales. En Nouvelle-Aquitaine, les maximales atteindront jusqu'à 28 °C, notamment du côté de Bordeaux.

La Bretagne sera elle aussi marquée par de belles éclaircies : un maximum de 26 °C devrait ainsi être atteint à Rennes, Vannes ou encore Merdrignac. À Paris, il fera jusqu'à 27 °C.

Lille, Reims et Rouen, plus au nord, ne seront pas épargnés par ces remontées des températures : 25, 26 et 27 °C y sont respectivement attendus.

Des températures en hausse, qui devraient d'ailleurs perdurer tout au long du semaine.