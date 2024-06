Élections législatives 2024 : un assesseur niçois interpellé, suspecté d'avoir tenté d'empêcher l'ouverture d'un bureau de vote et frappé son président

Alors que le premier tour des législatives se tient ce dimanche le maire de Nice, Christian Estrosi, a annoncé l’interpellation d’un assesseur dans la matinée, suspecté d'avoir «tenté d’empêcher l’ouverture» d'un bureau de vote «avant d’asséner un coup de poing à son président».

Une agression que Christian Estrosi dénonce avec «la plus grande fermeté». Quelques heures après l’ouverture des bureaux de vote à l’occasion des législatives, le maire de Nice (Alpes-Maritimes) a annoncé l'agression physique d’un assesseur.

Selon un tweet publié par l'édile ce dimanche 30 juin, le président du bureau de vote de l’école des Baumettes (Nice) - désigné par son opposant Eric Ciotti – a reçu un coup de poing par un individu qui «a tenté d’empêcher l’ouverture du bureau».

L’élu a également dénoncé cet incident «avec la plus grande fermeté». Il a depuis indiqué que l’agresseur présumé avait été interpellé.

Je dénonce avec la plus grande fermeté l’agression physique dont a été victime le président des bureaux de vote de l’école des Baumettes de la part d’un assesseur désigné par M. Ciotti qui a tenté d’empêcher l’ouverture du bureau avant d’asséner un coup de poing à son président. — Christian Estrosi (@cestrosi) June 30, 2024

Sécurité accrue

«Partout je fais renforcer encore la protection des abords des bureaux de vote», a ensuite déclaré sur X Christian Estrosi.

De son côté, Eric Ciotti a condamné cet acte et a «exprimé son soutien au président du bureau de vote», face à ce «comportement manifestement déplacé», comme le rapporte le quotidien Nice-Matin.

Cette agression intervient alors que politiques et commerçants craignent des débordements en raison du scrutin. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, avait d’ailleurs annoncé sur CNEWS que «des notes du service de renseignement évoquent de possibles troubles à l'ordre public le 30 juin et plus certainement le 7 juillet». Il avait également appelé les préfets à la plus grande vigilance ce jeudi 27 juin.