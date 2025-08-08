Plan d'économie de François Bayrou : les syndicats de l'AP-HP appellent à des assemblées générales pour préparer une grève

Quatre syndicats de l'AP-HP appellent ce vendredi «tous les services» des hôpitaux publics franciliens à organiser des assemblées générales en vue d'une «grève unie». Ils dénoncent le plan budgétaire de François Bayrou.

A l'hôpital, le plan d'économies de François Bayrou fait grincer des dents. Ce vendredi 8 août, les syndicats CGT, FO, CFTC et UNSA appellent à «des assemblées générales» dès le 25 août pour préparer une «grève unie de toute l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP)», afin de protester, entre autres, contre le projet du Premier ministre.

Ces réunions, qu'ils souhaitent voir organisées «dans tous les services, bureaux et ateliers», visent à «débattre démocratiquement de la situation, pour préparer la grève unie de toute l'AP-HP», le service public de santé d'Île-de-France, qui représente 38 hôpitaux et 100.000 professionnels.

Ces syndicats, qui pèsent 61% aux dernières élections professionnelles, estiment que le plan d'économies de près de 44 milliards d'euros présenté par François Bayrou est «une attaque frontale contre notre système de santé et contre tous les travailleurs». L'augmentation de la franchise médicale, c'est-à-dire ce qui reste à charge pour le patient, est l'une des mesures pointées du doigt.

«Une odieuse attaque contre les malades»

A la mi-juillet, le Premier ministre a en effet annoncé le doublement du plafond des franchise médicales, qui passerait de 50 à 100 euros par an. Certains médias ont aussi évoqué un potentiel doublement d'un montant unitaire des franchises, de un à deux euros par boîte de médicaments et deux à quatre euros par consultation chez le généraliste.

Au niveau national, l'UNSA avait déjà dénoncé «une odieuse attaque contre les malades», tandis que la CGT déplorait une «nouvelle attaque contre le principe de solidarité qui fonde notre Sécurité sociale depuis 1945».

En dehors de leurs griefs contre le projet de budget, les quatre syndicats de l'AH-HP constatent, dans leur secteur, «une dégradation sans précédent des conditions de travail», comme «le non-respect des plannings imposés dans les services» ou encore les «difficultés croissantes à faire reconnaître les accidents du travail».

Une «casse» qui, selon eux, ne pourra qu'être aggravée par le plan d'économies du Premier ministre. Voilà pourquoi ces syndicats exigent d'ores et déjà un «retrait total du plan Bayrou-Macron».