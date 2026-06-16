Les Goonies : Corey Feldman hospitalisé après un malaise en plein vol

Le comédien Corey Feldman a été hospitalisé en urgence après avoir fait un malaise sur un vol entre Chicago et Los Angeles.

Une grosse frayeur. Connu pour son rôle dans les films «Les Goonies» et «Stand by Me», Corey Feldman a été hospitalisé de toute urgence à sa descente de l’avion, à Los Angeles, après avoir fait un malaise à bord, rapporte le site américain TMZ. Le comédien de 54 ans a bénéficié de premiers soins par un médecin se trouvant à bord, avant d’être pris en charge par une ambulance à l’atterrissage.

Selon les témoins, Corey Feldman aurait souffert d’une pancréatite aiguë ou de calculs biliaires, où des cristaux de cholestérol se forment dans la vésicule, provoquant une douleur brutale au niveau de l’estomac et sur le côté droit des côtes. Pour le moment, aucune nouvelle de l’évolution de son état de santé n’a été transmise.

Corey Feldman revenait de quelques jours passés à Chicago et à Indianapolis où il participait à une réunion avec une partie du casting du film «Stand by Me», réalisé en 1986 par Rob Reiner, avec notamment les présences de Wil Wheaton et Jerry O’Connell. L’acteur avait confié sur les réseaux sociaux que l’accueil des fans avait été tellement chaleureux que d’autres dates pourraient être programmés à l’avenir. Si la santé le permet.