Municipales 2026, bilan… Après LFI et Les Ecologistes, au tour du Parti communiste d’effectuer sa rentrée politique ce vendredi à Montpellier

Le Parti communiste organise sa rentrée politique à l’occasion de son université d’été, qui se tient du vendredi 22 au dimanche 24 août à Montpellier (Hérault). Un rassemblement visant notamment à préparer les prochaines échéances du PCF.

Après La France insoumise et Les Ecologistes, c’est au tour du Parti communiste de faire sa rentrée politique. A partir de ce vendredi, jusqu’à dimanche, les élus et adhérents du PCF seront rassemblés à Montpellier, dans l’Hérault, pour leur université d’été.

Pendant trois jours, les thématiques chères à la formation politique seront abordées. Les élus communistes représentés au Parlement dresseront le bilan de leur année parlementaire. Un atelier animé par Stéphane Peu, président du groupe communiste à l’Assemblée nationale, et Cécile Cukiermann, présidente du groupe communiste au Sénat.

Université d’été du @PCF — 22, 23 et 24 août à Montpellier



🔴 Atelier – L’activité des groupes parlementaires communistes

📅 Vendredi 22 août – 17h45

Avec Cécile Cukierman, présidente du groupe CRCE-K au Sénat et Stéphane Peu, président du groupe GDR à l’Assemblée nationale pic.twitter.com/HAnjXAiG8r — Université d’été du PCF (@UE_pcf) August 4, 2025

Les sujets liés à la politique internationale ou encore aux conditions de travail prendront également une place importante lors de cet événement.

Les municipales en ligne de mire

Favorable à un rassemblement de la gauche pour 2027, le Parti communiste devrait, lors de cette université, évoquer sa stratégie pour les élections municipales de 2026.

Une ligne pour ce scrutin, qui pourrait voir la gauche se diviser, qui sera évoquée par Cécile Cukiermann, présidente du groupe communiste au Sénat, et Pierre Lacaze, vice-président de la région Occitanie.

A noter que le sénateur, Ian Brossat candidat à la mairie de Paris pour le PCF, sera également présent lors de cette université d’été. Le secrétaire national du parti, Fabien Roussel devrait lui prendre la parole.

Une rentrée importante pour le parti

A l’image des autres formations de gauche, la rentrée sociale devrait être chargée pour le Parti communiste.

Les élus représentés au Parlement ont déjà signifié leur intention de lutter contre les propositions budgétaires de François Bayrou pour 2026, notamment la suppression de deux jours fériés.

Le PCF a également appelé à soutenir le mouvement de blocage du 10 septembre. «Nous appellerons à participer à l'ensemble des mobilisations contre le projet Bayrou, le 10 septembre compris. On soutiendra le mouvement, on sera partie prenante», a déclaré à l’AFP Léon Deffontaines, porte-parole du parti.

Une mobilisation, aux origines encore méconnues, qui sera également soutenue par La France insoumise et Les Ecologistes.