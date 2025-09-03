Vote de confiance : ce mercredi marque le dernier Conseil des ministres de François Bayrou avant l’échéance du 8 septembre

Comme chaque mercredi, le gouvernement se réunit autour du président de la République à l’occasion du Conseil des ministres. Ce 3 septembre marque le dernier conseil pour le Premier ministre François Bayrou, avant le vote de confiance qu’il a demandé à l’Assemblée nationale lundi prochain et qui pourrait le faire chuter.

Un dernier tour de piste pour François Bayrou ? Le Premier ministre participe ce mercredi 3 septembre un ultime Conseil des ministres avant le vote de confiance qui doit se tenir lundi 8 septembre prochain et qui pourrait entraîner la chute du gouvernement.

Si le budget va occuper une grande partie de l’ordre du jour de ce Conseil des ministres, il y a fort à parier que les retombées du vote de confiance vont être au cœur des discussions.

C’est un choix ambitieux qu’a fait François Bayrou d’engager la responsabilité de son gouvernement auprès des députés français via l’article 49 alinéa 1er. S’il échoue dans l’Hémicycle, il sera alors forcé de présenter sa démission et par la même celle de ses ministres, entraînant une nouvelle instabilité gouvernementale en France.

Pour le moment, le sixième Premier ministre d’Emmanuel Macron est sur une mauvaise pente. En effet, les députés du Rassemblement national, de la France insoumise, du Parti socialiste, des Écologistes, du Parti communiste et de l’UDR ont d’ores et déjà annoncé qu’ils n’accorderaient pas leur confiance à François Bayrou.

De leur côté, si leur président est l’actuel ministre de l’Intérieur, Les Républicains semblent divisés sur la question. Le Premier ministre ne pourrait alors compter que sur le soutien des partis du centre et de la majorité présidentielle.

Avec de tels pronostics, François Bayrou pourrait donc dire définitivement adieu à Matignon… à moins qu’Emmanuel Macron ne le nomme à nouveau malgré la défiance.