Sondage : 81% des Français souhaitent la condamnation à des peines de prison automatiques pour les agresseurs de policiers

Un sondage de l’institut CSA pour CNEWS, Europe 1 et le JDD, révèle, ce vendredi, que 81% des Français sont favorables à la condamnation à des peines de prison automatiques pour les agresseurs de policiers.

Vers une fermeté totale contre les violences. Ce vendredi, une vidéo d’un policier roué de coups à Tourcoing, dans le Nord, a choqué le pays. Alors que le ministre de la Justice Gérald Darmanin a promis la fermeté, un sondage de l’institut CSA pour CNEWS, Europe 1 et le JDD, publié ce vendredi, indique que 81% des Français sont favorables à la condamnation à des peines de prison automatiques pour les agresseurs de policiers.

A contrario, 18% d’entre eux sont opposés à une telle mesure. Enfin, 1% ne se prononce pas quant à cette éventualité.

© CNEWS

Dans le détail, 83% des hommes et 79% des femmes interrogées sont en accord avec la mise en place de sanctions immédiates en cas de violence sur les forces de l’ordre. Du côté de l’âge des sondés, les 50-64 ans sont les plus nombreux à être favorables à des condamnations automatiques (85%), devant les 65 ans et plus (84%) et les 35-49 ans (82%). Bien que majoritairement pour, les 25-34 ans sont eux plus partagés (72%).

Si on se penche sur les catégories socioprofessionnelles, les inactifs sont davantage favorables à l’idée de punir immédiatement toute violence sur des policiers (83%). Deux points de plus que les CSP+ (81%) et 4 de plus par rapport aux CSP- (79%).

La droite unanime, la gauche plus mesurée

Les électeurs de droite sont les plus favorables à l’instauration de peines de prison automatiques. Les personnes interrogées proches du Rassemblement national sont 88% à souhaiter cette sanction, soit 10 points de moins que les sympathisants des Républicains.

Du côté du camp présidentiel, 84% des personnes sondées proches de Renaissance sont en accord avec la mise en place d’une telle mesure.

A gauche, si le résultat est identique, l’unanimité se fait moins ressentir. En effet, 71% des électeurs du Parti socialiste, 68% de La France insoumise et 67% des Ecologistes se sont dits «favorables» à ces condamnations automatiques.

© CNEWS

En réaction à l’agression d’un policier à Tourcoing, Gérald Darmanin a relancé sa proposition, déjà émise lorsqu’il était à l’Intérieur, de «peines minimales pour les agresseurs de policiers, de gendarmes, de pompiers ou du personnel médical».

Une mesure soutenue par Bruno Retailleau, le président des Républicains et ministre de l’Intérieur démissionnaire, mais aussi au programme électoral du Rassemblement national depuis des années.

Au-delà de cette agression à Tourcoing, de nombreux heurts impliquant des policiers se sont déroulés dans toute la France dans le sillage des mouvements «Bloquons tout» ce mercredi 10 septembre.

*Sondage réalisé les 11 et 12 septembre par questionnaire auto-administré en ligne sur un échantillon national représentatif de 1.010 personnes âgées de plus de 18 ans, selon la méthode des quotas.