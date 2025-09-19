Sondage : 72% des Français souhaitent un référendum sur la politique migratoire

Selon un sondage CSA pour CNEWS, le JDD et Europe 1 publié ce vendredi 19 septembre, 72% des Français souhaitent un référendum sur la politique migratoire dans leur pays.

Une volonté partagée par une large majorité. Lancée par Philippe de Villiers il y a près d'une semaine, la pétition en faveur d'un référendum sur l'immigration revendique avoir recueilli plus d'1,6 million de signatures. Et de nombreux Français souhaitent s'exprimer à ce sujet.

En effet, d'après un sondage* CSA pour CNEWS, le JDD et Europe 1 publié ce vendredi 19 septembre juillet, 72% d'entre eux souhaitent un référendum sur la politique migratoire en France.

Une proportion qui augmente par rapport à l'année dernière, puisque lors d'un sondage similaire réalisé les 9 et 10 avril, 69% des personnes interrogées avaient répondu «oui».

Les jeunes sont les plus favorables

Dans le détail, ce sont les Français âgés de 18 à 24 ans (79%) qui ont répondu le plus favorablement à la question posée. Viennent ensuite ceux âgés de 35 à 49 ans (74%), ceux âgés de 50 à 64 ans (72%) et ceux âgés de 25 à 34 ans (70%). Enfin, presque sept Français sur dix âgés de 65 ans et plus (69%) y sont favorables.

Du point de vue des catégories socio-professionnelles, les résultats sont beaucoup plus marqués, puisque «seuls» 67% des CSP+ souhaitent l'organisation d'un référendum sur la politique migratoire, contre 80% des CSP- et 71% des inactifs.

Les Français très divisés politiquement

Sur le plan politique, les réponses sont encore plus partagées. Ainsi, moins de la moitié des Français classés à gauche (48%) veulent l'organisation d'un vote sur la politique migratoire en France.

Dans le détail, ce sont les partisans des Ecologistes qui y sont le moins favorables (38%), suivis de ceux du PS (46%). À l'inverse, une courte majorité des proches de LFI (55%) veut un vote.

À l'instar des sympathisants de la gauche, ceux de la majorité présidentielle sont également partagés sur l'organisation d'un tel référendum : ils ne sont que 49% à y être favorables.

A droite et à l'extrême droite, les résultats sont beaucoup plus nets. Plus de 9 sympathisants des Républicains sur dix (91%) et du Rassemblement national (97%) souhaitent s'exprimer au sujet de la politique migratoire française.

La réforme de la politique migratoire française est régulièrement au cœur du débat politique. La dernière loi immigration de janvier 2024, qui avait suscité une forte opposition de la gauche, avait été largement censurée par le Conseil constitutionnel dans la foulée.

Et le 23 mai dernier, les Sages ont annulé une autre disposition du texte, à savoir la possibilité de placer un demandeur d'asile en rétention, en dehors de toute procédure d'éloignement. Un succès juridique pour les associations de défense des sans-papiers.

*Sondage réalisé les 18 et 19 septembre par questionnaire auto-administré en ligne sur un échantillon national représentatif de 1.001 personnes âgées de plus de 18 ans, selon la méthode des quotas.