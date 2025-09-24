Ouragan Gabrielle : à quoi faut-il s'attendre en France ?

L’ouragan Gabrielle, classé en catégorie 4 dans le sud-est des Bermudes, devrait finir sa course en Europe ce week-end, d'après les météorologues. Quels sont les conséquences possibles pour la France ?

Gabrielle se dirige vers l’est et vers l’Europe. D’abord classé en catégorie 4 sur l’échelle de Saffir-Simpson, avec des vents atteignant 220 km/h et une pression centrale avoisinant les 948 mb dans le sud-est des Bermudes, l’ouragan suit une trajectoire dans l’Atlantique pouvant le mener jusqu’aux côtes portugaises et espagnoles, selon les dernières prévisions des météorologues.

Après avoir été rétrogradé en catégorie 3 mercredi 24 septembre, Gabrielle poursuit sa route et devrait atteindre l’archipel des Açores vendredi, selon les projections du National Hurricane Center. L’ouragan ne devrait pas frapper l’archipel portugais en catégorie 3, mais conserver la force d’un ouragan de catégorie 1.

«Dans le groupe de tempêtes Centre, les précipitations pourraient être localement fortes, avec des rafales de vent soufflant jusqu’à 200 km/h du sud, se décalant ensuite vers le nord-ouest, et une mer agitée avec des vagues de 8 à 10 mètres, la hauteur maximale pouvant atteindre 14 à 18 mètres», précise l’IPMA, l’institut portugais chargé d’étudier ces phénomènes.

NHC

Gabrielle devrait perdre son statut d’ouragan après avoir traversé les Açores, puis perdre ses caractéristiques tropicales avant d’approcher les côtes européennes.

L'hexagone indirectement concerné

Si certains modèles de trajectoire envisageaient encore une possible arrivée de Gabrielle sur les côtes françaises, les prévisionnistes écartent désormais cette possibilité. Quelques effets indirects pourraient toutefois se faire sentir sur la météo française.

L’ouragan Gabrielle perturbe la fiabilité des prévisions pour le week-end, mais selon le météorologue Yann Amice, il est possible que les températures augmentent sous son influence. «La remontée sensible du mercure se fera sentir ce week-end, samedi 27 et dimanche 28 septembre 2025, avec l’arrivée sur l’Europe de l’Ouest des restes de l’ouragan Gabrielle», indique-t-il à Actu.fr.

Un retour à des températures plus normales est attendu. Depuis le début de la semaine, une goutte froide bloque le pays et installe une certaine fraîcheur. La masse d’air plus douce pourrait réchauffer la moitié ouest de la France et la région méditerranéenne ce samedi 27 septembre 2025, avec des températures avoisinant les 20 °C sur les côtes du sud-ouest selon Météo-France.