Législative partielle à Paris : Michel Barnier annonce sa victoire avec «plus de 62%» des voix

Ce dimanche soir, l’ancien Premier ministre Michel Barnier a annoncé sa victoire à l’élection législative partielle à Paris. Le candidat des Républicains a affirmé avoir récolté 62% des voix.

Trente-deux ans après avoir quitté les bancs de l’Assemblée, Michel Barnier fait son retour au Palais Bourbon. Ce dimanche 29 septembre, il a annoncé sa victoire à l’élection législative partielle dans la 2e circonscription de Paris, avec «plus de 62%» des suffrages.

«Mes premiers mots sont évidemment pour remercier tous les habitants et habitantes de la 2e circonscription qui nous ont apporté leurs voix et leur confiance, à hauteur de plus de 62% des suffrages exprimés, et qui nous ont placés en tête dans les trois arrondissements de cette circonscription», à cheval sur les 5e, 6e et 7e arrondissements de Paris, a-t-il confié à la presse.

L’ancien Premier ministre a devancé largement son opposant du soir, la socialiste Frédérique Bredin, dont la défaite était attendue, et succède au député macroniste Jean Laussucq, dont l’élection de juillet 2024 avait été invalidée par le Conseil constitutionnel.

Dix mois après la chute de son gouvernement, Michel Barnier retrouvera donc bel et bien l’Assemblée nationale, mais cette fois en tant que député.

Autre succès notable : Michel Barnier devient le seul député Les Républicains de la capitale. Les 18 autres circonscriptions parisiennes sont depuis 2022 partagées entre la gauche et les macronistes, rappelle Le Figaro.

Une ombre vient toutefois ternir ce tableau : la participation a atteint un niveau historiquement bas. Au second tour, elle a péniblement dépassé les 23%, sur un total de 75.000 électeurs inscrits.

Les Républicains félicitent l’ancien Premier ministre

Avant même la confirmation officielle des résultats, le président de la région Hauts-de-France, Xavier Bertrand, avait déjà félicité Michel Barnier.

Sur X, il a salué le choix des électeurs : «Les Parisiens ont fait le choix d’envoyer à l’Assemblée nationale une voix forte et d’expérience : dans ce contexte particulier, nous en avons plus que besoin».

La ministre démissionnaire de la Culture, Rachida Dati, lui a également adressé ses félicitations. Elle avait pourtant un temps envisagé de se présenter face à lui, avant d’y renoncer.

