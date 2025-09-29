Trains de nuit : les voyages pour ces 2 destinations prendront fin en décembre

Le gouvernement français a décidé de retirer une subvention d'environ 10 millions destinée à l'entretien de deux lignes de trains de nuit. Pourtant, en 2022, Emmanuel Macron avait promis «une dizaine» de ces trains d'ici à 2030.

Une annonce qui risque de décevoir les ferrovipathes. Ce lundi 29 septembre, les compagnies ferroviaires françaises de la SNCF et la compagnie autrichienne ÖBB, ont déclaré que les lignes Vienne-Paris et Berlin-Paris ne circuleront plus à partir du 14 décembre prochain.

Les deux compagnies ont expliqué la raison de cet arrêt : le gouvernement français a décidé de suspendre une subvention d'environ 10 millions d'euros, pourtant «indispensable pour assurer la viabilité économique».

Des recettes limitées pour ces trains

Si ces lignes connaissaient un certain succès, avec un taux d'occupation de 70% en moyenne sur 2024 selon la SNCF, elles ne sont pas «viables économiquement sans subvention de l'État», a avancé la compagnie dans un communiqué lundi.

«L'exploitation des trains de nuit est en effet un énorme défi économique», a avancé la SNCF. Les compagnies ont précisé que les recettes de ces trains sont limités : contrairement au siège d'une ligne de jour qui peut être occupée jusqu'à quatre passagers différents par jour, une place dans un train de nuit n'est occupée que par un seul passager par jour, explique la SNCF.

S'ajoute un coût du personnel plus élevé, car il y a «besoin de plus de personnel de service» et «plus de personnel de bord en raison du passage des frontières», où il est également nécessaire de changer de locomotive et d'équipage.

En 2022, le président de la République Emmanuel Macron avait promis «une dizaine» de lignes de train de nuit d'ici à 2030, alors que celles-ci avaient quasiment disparu en France pendant les années 2010.