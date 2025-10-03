Vents violents : voici les 39 départements placés en vigilance jaune ce samedi

Météo-France a placé 39 départements du quart nord-ouest en vigilance jaune vents violents pour la journée de ce samedi 4 octobre.

Plus d'un tiers du pays concerné. Trente-neuf départements ont été placés en vigilance jaune vents violents par Météo-France pour la journée de ce samedi 4 octobre.

©Météo-France

Sont concernés l’Aisne, les Ardennes, le Calvados, la Charente-Maritime, le Cher, les Côtes-d’Armor, l’Eure, l’Eure-et-Loir, le Finistère, l’Ille-et-Vilaine, l’Indre, l’Indre-et-Loire, le Loir-et-Cher, la Loire-Atlantique et le Loiret.

Mais également, le Maine-et-Loire, la Manche, la Marne, la Mayenne, la Meuse, le Morbihan, le Nord, l’Oise, l’Orne, le Pas-de-Calais, la Sarthe, Paris, la Seine-Maritime, la Seine-et-Marne et les Yvelines.

Enfin, les Deux-Sèvres, la Somme, la Vendée, la Vienne, l’Essonne, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne et le Val-d’Oise sont aussi visés par cette vigilance jaune aux vents violents.

Selon Météo-France, des rafales de vents jusqu’à 100 km/h sont attendues sur la pointe normande, jusqu’à 80 km/h sur la pointe nord et 70 km/h pour les côtes bretonnes.