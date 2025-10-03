Menton : l’olivier planté en hommage à Ilan Halimi a été arraché

Un olivier planté à Menton (Alpes-Maritimes) cet été en hommage à Ilan Halimi, jeune homme de confession juive assassiné en 2006 par le «gang des barbares», a été arraché dans la nuit du mardi 30 septembre au mercredi 1er octobre.

Un acte abject. Planté à la fin du mois d'août, l'olivier en hommage à Ilan Halimi a été déterré dans le Jardin de la Paix Simone-Veil à Menton (Alpes-Maritimes) dans la nuit du mardi 30 septembre au mercredi 1er octobre. De confession juive, le jeune homme de 23 ans est décédé en 2006 après avoir été enlevé et torturé pendant 24 jours par le «gang des barbares».

«Cet acte grave, répréhensible et porteur d'un symbole particulièrement douloureux, heurte la mémoire collective et l'esprit de respect qui anime notre commune», peut-on lire dans un communiqué de la municipalité, qui a condamné avec «la plus grande fermeté ce geste inacceptable».

Une enquête a été ouverte afin d'identifier l'auteurs des faits qui risque d'être poursuivi pour destruction de bien aggravée et violation de monument dédié à la mémoire des morts commise en raison de la race, l'ethnie, la nation ou la religion.

«Toutes les mesures nécessaires seront prises pour que les responsables répondent de leurs actes», a-t-elle promis, réaffirmant «son attachement aux valeurs de mémoire, de dignité et de paix».

Un autre arbre déjà scié en août dernier

Contacté par nos confrères de France 3, le maire de Menton, Yves Juhel, a affirmé qu'une plainte a été déposée et qu'un nouvel olivier a depuis été replanté. «C'est un acte de vandalisme et n'ayons pas peur de le dire, antisémite», a-t-il ajouté.

L'arbre avait été mis en terre en août dernier, en présence d'élus, à l'instar d'Alexandra Masson, députée du Rassemblement National. «C'est un acte odieux, une insulte à sa mémoire et à toutes les victimes de la haine antisémite», a écrit la candidate à la mairie de Menton sur le réseau social X.

🚨 Profanation à #Menton : l’hommage à Ilan Halimi vandalisé !



L’olivier planté en mémoire d’Ilan Halimi, victime de l’antisémitisme, a été arraché.



C’est un acte odieux, une insulte à sa mémoire et à toutes les victimes de la haine antisémite. pic.twitter.com/3mrMdzZ0Hw — Alexandra Masson (@A_Masson06) October 1, 2025

Un autre arbre en mémoire à Ilan Halimi, planté en 2011, avait été scié en août dernier à Épinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis). Deux frères seront jugés pour ces méfaits le 22 octobre.

Âgé de 23 ans à l'époque, le jeune Français de confession juive avait été enlevé dans la région parisienne puis séquestré et torturé en janvier 2006 par un groupe se faisant appeler le «gang des barbares». Retrouvé nu, tondu, bâillonné, menotté et défiguré, il avait succombé à ses blessures.