Vents violents : voici les 57 départements placés en vigilance jaune ce samedi

Météo-France a placé 57 départements du quart nord-ouest en vigilance jaune «vents violents» pour la journée de ce samedi 4 octobre.

© Météo-France

Sont concernés l’Ain, l’Aisne, l'Allier, les Ardennes, l’Aube, le Calvados, la Charente-Maritime, le Cher, la Côte-d’Or, les Côtes d’Armor, le Doubs, l’Eure, l’Eure-et-Loir, le Finistère, l’Ille-et-Vilaine, l’Indre, l’Indre-et-Loire, le Jura, le Loir-et-Cher, la Loire-Atlantique, le Loiret, le Maine-et-Loire, la Manche, la Marne, la Haute-Marne, la Mayenne, la Meurthe-et-Moselle ou encore la Meuse.

Mais aussi, le Morbihan, la Moselle, la Nièvre, le Nord, l’Oise, l’Orne, le Pas-de-Calais, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, la Haute-Saône, le Rhône, la Saône-et-Loire, la Sarthe, Paris, la Seine-Maritime, la Seine-et-Marne, les Yvelines, les Deux-Sèvres, la Somme, la Vendée, la Vienne, les Vosges, l’Yonne, le Territoire de Belfort, l’Essonne, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne et le Val-d’Oise.

Selon Météo-France, des rafales de vents jusqu’à 100 km/h sont attendues sur la pointe normande, jusqu’à 80 km/h sur la pointe nord et 70 km/h pour les côtes bretonnes.