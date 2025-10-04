Vagues-submersion : voici les 3 départements placés en vigilance jaune ce dimanche

Météo-France a placé trois départements en vigilance jaune pour des risques de «vagues-submersion» ce dimanche 5 octobre. La partie nord du pays est concernée.

Prudence. Ce dimanche 5 octobre, il faudra être prudent dans le nord puisque trois départements ont été placés en vigilance jaune «vagues-submersion» par Météo-France.

Sont concernés : le Pas-de-Calais, la Somme et la Seine-Maritime.

Source : @Météo-France

Une vigilance jaune qui sera mise en place dès minuit mais qui ne devrait pas durer très longtemps, puisque Météo-France prévoit une levée pour une heure du matin.

Une météo également capricieuse dans le sud de la France, avec quatre départements placés en vigilance jaune pour des risques de vents violents ce dimanche.