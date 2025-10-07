Crise politique : «Nous voulons être le trait d’union» des partis de gauche, propose le président du groupe communiste à l’Assemblée

Le président du groupe communiste à l’Assemblée nationale Stéphane Peu a appelé ce mardi «toutes les forces de gauche» à se réunir pour porter un programme commun.

«La gauche dans son ensemble doit s’unir». Lors d’une conférence de presse à l’Assemblée nationale, le président du groupe communiste à l’Assemblée nationale Stéphane Peu a appelé l’ensemble des forces politiques du Nouveau Front populaire à discuter.

Une sortie qui fait suite aux tensions entre La France insoumise et le Parti socialiste, qui a refusé de participer à une réunion à l’initiative du mouvement de Jean-Luc Mélenchon. «Nous voulons un rassemblement le plus large possible», a déclaré le député de Seine-Saint-Denis. Dans un contexte sous tension, le Parti communiste souhaite être «le trait d’union entre les uns et les autres».

"Il faut que la gauche, dans toute sa diversité, retrouve le chemin de l'unité dans le périmètre qui était celui du Nouveau Front populaire", affirme le président des députés communistes @stephane1peu (GDR).#DirectANpic.twitter.com/NN7cbqb4q9 — LCP (@LCP) October 7, 2025

«L’heure est grave»

Ce mardi, Les Ecologistes et LFI ont appelé toute la gauche à «agir ensemble» pour porter un «programme de rupture au pouvoir», à la sortie d'une réunion qui les rassemblait, mais sans le Parti socialiste.

«Nous nous adressons à toutes celles et ceux qui ont fait avec nous la NUPES et le NFP», ont écrit simultanément sur X la patronne des Ecologistes Marine Tondelier et les dirigeants insoumis Mathilde Panot et Manuel Bompard.

Une rencontre commune s’est tenue ce mardi entre une délégation de la France insoumise, des écologistes et de Générations/L’Après. Un représentant du groupe GDR était également présent.



Nous sommes convenus des points suivants.



Nous avons examiné ensemble toutes les hypothèses… — Marine Tondelier (@marinetondelier) October 7, 2025

«L'heure est grave : notre responsabilité commune est d'agir ensemble pour porter ce programme de rupture au pouvoir, en finir avec le macronisme et battre l'extrême droite», ont-ils dit, en ajoutant qu'une nouvelle réunion aurait lieu mercredi.