Le célèbre guide Michelin va bientôt classer les vins

Le guide Michelin, connu pour les étoiles qu'il décerne chaque année aux restaurants, compte bientôt distinguer les vins, une nouvelle diversification un an après le lancement de son premier classement hôtelier, a annoncé ce mercredi Gwendal Poullennec, dirigeant du guide.

Après les restaurants...les vins. À l’image de son célèbre guide rouge, spécialisé dans la restauration, le groupe Michelin envisage de créer un nouvel ouvrage équivalent pour distinguer les vins. Sans donner de détails sur le calendrier et les modalités de ce nouveau classement, le PDG de Michelin Florent Menegaux a rappelé, en marge d'un événement consacré au guide, que le groupe était propriétaire de Robert Parker Wine Advocate (depuis 2019), grand nom de la critique des vins.

«La marque Michelin est beaucoup plus puissante», a ajouté Florent Menegaux, précisant que la marque Robert Parker n'avait pas vocation à disparaître pour autant. Le spécialiste des pneumatiques, dont le guide rouge est une vitrine, a racheté en 2018 Tablet Hotels, spécialiste de la recommandation d'hôtels de charme et de luxe, ce qui lui a permis de se lancer sur le secteur de la réservation d'hôtels en 2024.

«investir dans son avenir»

Après plusieurs années de difficultés dans les années 2000, le guide, qui fête ses 125 ans cette année, est désormais rentable et permet de dégager suffisamment de revenus pour «investir dans son avenir», a assuré le dirigeant. En une vingtaine d'années, le guide s'est internationalisé, avec une présence aujourd'hui dans 70 pays, et s'est numérisé, ses sélections de restaurants et d'hôtels étant disponibles en ligne et via une application.

«Le guide Michelin est un bien précieux. Lors de mes déplacements, j'ai constaté que dans certains pays, il est plus connu que les pneus. C'était le cas en Inde par exemple», raconte Florent Menegaux. Le guide noue des partenariats payants avec 40 pays, «quand la scène culinaire locale est jugée assez mature», détaille Julianna Twiggs, responsable des partenariats internationaux. C'est par exemple le cas de l'Arabie saoudite qui aura une première sélection de restaurants en fin d'année.

Un classement hôtelier

En 2023, le guide a annoncé la création de son premier classement hôtelier, les clefs Michelin, avec la présentation d'une première sélection française en avril 2024. Mercredi soir, le guide dévoilera son premier palmarès hôtelier mondial. Les hôtels distingués par Michelin, évalués comme pour les restaurants par des inspecteurs anonymes, peuvent ensuite choisir d'utiliser le système de réservation du guide, également ouvert à des hébergements non distingués par une clef Michelin.

Le guide perçoit en échange une commission entre 10 et 15%, «inférieure à ce que pratiquent les plate-formes de réservation hôtelière» selon Gwendal Poullennec, mais bien plus intéressante que ce que rapportent les réservations de restaurants, en partenariat avec des plate-formes comme The Fork ou Open Table. Les palmarès permettent aussi au guide de promouvoir son système de réservation.