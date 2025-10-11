Epinal : quatre personnes condamnées à des peines de 5 à 12 ans pour séquestration et torture

En 2022 dans les Vosges, une femme avait vécu un cauchemar après avoir été séquestrée et torturée dans la nuit du 31 mai. Trois ans plus tard, quatre personnes ont été condamnées à des peines allant de 5 ans à 12 ans d'emprisonnement dans cette affaire.

Une nuit en enfer. Dans la nuit du 31 mai au 1er juin 2022, une femme a subi une soirée d'horreur dans le village de Liffol-le-Grand (Vosges). Menacée d'un couteau sous la gorge, elle été giflée, et frappée par quatre personnes. Durant les violences, la victime, terrorisée, a aussi été dénudée comme l'attestent des vidéos, visionnées par la cour. Elle avait également dénoncé un fait de viol, sans qu'elle sache par qui ni comment, ce que tous les accusés avaient nié.

Ses quatre bourreaux ont été jugés cette semaine à Epinal dans les Vosges. Ils ont été condamnés à des peines de prison ferme allant de 5 à 12 ans. Les quatre condamnés, trois femmes et un homme, comparaissaient depuis lundi devant la cour d'assises des Vosges, où ils répondaient, à des degrés d'implication divers, de «viol» et «violences», ou «complicité de viol avec torture ou actes de barbarie» et «séquestration».

Un déchaînement de violence «inexplicable»

Françoise Fleurence, celle que l'accusation a présenté comme l'instigatrice du déchaînement de violence aurait voulu se venger de la victime, qui aurait eu une relation avec celui qu'elle appelait «son homme».

Elle a écopé de 12 ans de réclusion, comme Mathieu Gunder, qui était accusé de violences gravissimes, comme un coup de pied en plein visage.

Melissa Berland, fille de Mme Fleurence, mise en cause notamment pour avoir approché un briquet du pubis de la victime, a été condamnée à 6 ans de réclusion. Adeline Renaï, à qui il était reproché d'avoir attiré la victime au domicile de Françoise Fleurence, a écopé de 5 ans de prison.

«Ce déferlement de violence est inexplicable. Même les accusés n'arrivent pas à l'expliquer», avait commenté l'avocat de la victime, Me François-Xavier Wein.

Celle-ci a «eu le courage de venir déposer» devant la cour, a-t-il souligné, alors qu'elle n'avait pas vu depuis trois ans les accusés, qui étaient des «connaissances, voire des presque amis pour la plupart».