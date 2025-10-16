Ministre de Raymond Barre et d'Edouard Balladur, l'ancien sénateur Daniel Hoeffel est mort à l’âge de 96 ans

Ancien ministre dans les gouvernements de Raymond Barre et d'Edouard Balladur et sénateur alsacien, Daniel Hoeffel est mort ce jeudi à l’âge de 96 ans, ont indiqué les sénateurs du groupe centriste.

Une figure emblématique de la vie politique en Alsace. Ancien ministre et sénateur centriste, Daniel Hoeffel s’est éteint ce jeudi 16 octobre à l’âge de 96 ans.

«Nous avons appris le décès de Daniel Hoeffel, ancien président du groupe UC de 1986 à 1993, ancien sénateur du Bas-Rhin de 1977 à 2004, ancien ministre», ont annoncé les sénateurs centristes sur le réseau social X. Avec ce «grand défenseur de la décentralisation, la France perd un grand serviteur», ont-ils ajouté.

Né le 23 janvier 1929, Daniel Hoeffel a été élu sénateur du Bas-Rhin pour la première fois en septembre 1977, avant d’être réélu en 1981, 1986 et 1995. En septembre 2004, il perd ce siège à l’âge de 75 ans.

Très implanté en Alsace, Daniel Hoeffel a également été président du conseil général du Bas-Rhin de 1979 à 1998. Entre juin 2002 et novembre 2004, il prend la tête de l’AMF, c’est-à-dire l'Association des maires de France.

Ministre à trois reprises

Au-delà de sa carrière sénatoriale, Daniel Hoeffel a fait son entrée dans le gouvernement de Raymond Barre en 1978, d’abord comme secrétaire d'Etat à la Santé puis comme ministre des Transports, jusqu’en 1981.

Il occupera une nouvelle fois un poste ministériel sous le gouvernement d’Edouard Balladur en tant que ministre délégué à l'aménagement du territoire de 1993 à 1995.

Grande figure de la vie politique alsacienne, il a été pour moi un mentor et un ami. Élu local, président du conseil départemental du Bas-Rhin, il a porté l’idée d’une… pic.twitter.com/hqcDV5bPVE — Brigitte Klinkert (@KlinkertBrigitt) October 16, 2025

L’annonce de sa mort a fait réagir de nombreuses personnalités politiques principalement alsaciennes, députée centriste du Haut-Rhin, Brigitte Klinkert, a salué une «grande figure de la vie politique alsacienne», qui fut pour elle «un mentor et un ami».

«Sa droiture et son goût pour l'action publique ont été pour moi des repères précieux» lui a aussi rendu hommage sur X la députée européenne (Renaissance) et ancienne maire de Strasbourg Fabienne Keller.