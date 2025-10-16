Sébastien Lecornu : quels sont les 7 députés socialistes qui ont voté la censure du gouvernement ce jeudi ?

Ce jeudi, 7 députés socialistes n’ont pas respecté la consigne de leur groupe en censurant malgré tout le Premier ministre Sébastien Lecornu.

Un résultat qui a fortement irrité la gauche. Ce jeudi, il n’a manqué que 18 voix à la motion de censure déposée par La France insoumise pour faire tomber le gouvernement. Un échec qui s'explique par la décision du Parti socialiste de ne pas censurer Sébastien Lecornu à la suite de son annonce, mardi dernier, de suspendre la réforme des retraites.

Toutefois, cet argument n’a pas semblé être suffisant pour sept députés socialistes, qui ont décidé malgré tout de voter la censure du Premier ministre. Ce mercredi, l’élu de la Drôme Paul Christophe avait été le premier à annoncer qu’il n’accorderait pas de blanc-seing au chef du gouvernement. Ce dernier avait souligné le «manque de justice sociale» dans le projet de budget de Sébastien Lecornu.

La démarche du député a été suivie par ses collègues Christian Baptiste (Guadeloupe), Béatrice Bellay (Martinique), Peio Dufau (Pyrénées-Atlantiques), Philippe Naillet (La Réunion), Jiovanny William (Martinique) et Fatiha Keloua Hachi (Seine-Saint-Denis).

Une partie de la gauche furieuse

La décision du Parti socialiste de ne pas censurer Sébastien Lecornu a été très mal reçue par La France insoumise, dénonçant une forme de trahison. «Nous sommes un parti de débats, nous n’avons en rien failli», a expliqué un député socialiste à CNEWS ce jeudi.

Le groupe présidé par Boris Vallaud entend désormais engager «un rapport de force» avec les députés macronistes. «Dans le contexte actuel, les seuls députés qui décident de la censure, ce sont les députés socialistes». En désaccord avec cette ligne, Mathilde Panot, présidente des députés LFI, a appelé les militants et électeurs du PS à «rompre les rangs» avec la direction du parti.