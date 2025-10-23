«Une bombe météorologique avec des rafales jusqu'à 140 km/h» : la tempête Benjamin a commencé à frapper la France

La tempête Benjamin frappe la France ce jeudi 23 octobre. Les pluies soutenues observées depuis le début de la semaine vont se maintenir et des vents violents sont annoncés.

L'instabilité qui caractérise la météo cette semaine va connaître son point d'orgue ce jeudi 23 octobre. La tempête Benjamin s'abat sur la France ce jeudi, avec des pluies soutenues mais, surtout, «du vent très fort» qui pourrait atteindre localement les 140 km/h. «Certains météorologues parlent d'une bombe météorologique», explique la journaliste CNEWS Alexandra Blanc.

Le golfe de Gascogne, la Côte d'Opale ainsi que la côte méditerranéenne seront principalement touchés. Des vagues importantes pouvant aller jusqu'à 7 mètres de haut potentiellement, sont à prévoir. Dans les terres, le vent soufflera jusqu'à 90 km/h.

Au total, pas moins de 90 départements font l'objet d'une vigilance renforcée pour des vents violents, dont 16 placés en alerte orange.

Depuis le début de la semaine, le pays est soumis à une succession d'ondes pluvieuses actives, «alimentées par un air très humide en provenance de l'Atlantique subtropical», explique Météo France.

La tempête devrait s'évacuer sur le Danemark dès vendredi. A partir de là le ciel sera plus clément et le week-end s'annoncera plus stable avec, selon Yann Amice, «un anticyclone sur le golfe de Gascogne et un temps automnal classique».