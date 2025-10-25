Heures creuses, trêve hivernale, tabac… Voici tout ce qui change au 1er novembre

Chaque début de mois est synonyme de changements dans le quotidien des Français. Heures creuses, trêve hivernale, tabac… Voici tout ce qui change ce 1er novembre 2025.

Changement des heures creuses

À compter du samedi 1er novembre, les créneaux des heures creuses, c’est-à-dire les plages horaires où la consommation d’électricité est moins élevée, vont évoluer. Ces créneaux sont fixés par Enedis et la Commission de régulation de l’énergie (CRE) en fonction des besoins du réseau et de la production d’électricité.

Ainsi, les 8 heures creuses quotidiennes seront réparties sur deux périodes : la nuit entre 23h et 7h (au moins 5 heures consécutives) et la journée entre 11h et 17h (jusqu’à 3 heures creuses).

Il faut noter qu’en été, soit plus concrètement la période allant du «1er avril au 31 octobre», il y a aura davantage d’heures creuses en journée du fait des pics de production solaire. A contrario, en hiver du «1er novembre au 31 mars», les heures creuses seront principalement la nuit.

Pas de revalorisation des retraites complémentaires de l’Argic-Arrco

Faute d’accord trouvé entre les représentants des organisations patronales et syndicales qui composent le conseil d’administration de l’Agirc-Arrco, cette retraite complémentaire du secteur privé ne sera pas revalorisée au 1er novembre 2025.

Pour rappel, elle avait été revalorisée de 1,6% le 1er novembre 2024, et de 4,9% le 1er novembre 2023.

Début de la trêve hivernale

Le 1er novembre va également marquer le début de la trêve hivernale qui doit se poursuivre jusqu’au 31 mars prochain.

Mise en place en 1956 sous l’impulsion de la Fondation de l’Abbé Pierre, devenue en janvier 2025 la Fondation pour le Logement des Défavorisés, cette trêve a pour but d’empêcher les expulsions durant les mois froids.

Lancement du 10e «mois sans tabac»

Le samedi 1er novembre 2025 va par ailleurs marquer le lancement de la 10e édition du «Mois sans tabac».

Ce dernier vise à encourager les fumeurs à stopper pendant 30 jours leur consommation et pourquoi pas à poursuivre cet arrêt définitivement.

Début de l’obligation des pneus hiver

À compter du 1er novembre et jusqu’au 31 mars prochain, les pneus hiver sont obligatoires dans 34 départements des massifs montagneux en vertu de la loi Montagne adoptée en 2021.

Les conducteurs devront donc équiper leur véhicule avec ces pneus ou disposer de chaînes ou de chaussettes à neige. Cette obligation a pour but de renforcer la sécurité des automobilistes sur les routes enneigées durant l’hiver.