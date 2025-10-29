Forum de Paris pour la paix : qu'attendre de cette 8e édition qui commence ce mercredi ?

La 8ᵉ édition du Forum de Paris pour la paix s’ouvre ce 29 octobre. Emmanuel Macron, Anne Hidalgo ou encore Laurent Fabius s’y rendront pour discuter des enjeux mondiaux majeurs.

Ce mercredi 29 octobre s’ouvre la 8ᵉ édition du Forum de Paris sur la Paix (FPP). Créé en 2018 à l’occasion du centenaire de l’Armistice du 11 novembre 1918, le FPP réunit chaque année des chefs d’État et de gouvernement, des représentants d’organisations internationales et d’ONG, ainsi que des membres de la société civile.

Son objectif est d’offrir un espace de dialogue et de coopération aux acteurs de la gouvernance mondiale, afin de trouver des solutions concrètes aux grands défis planétaires, explique sur son site le ministère de l'Europe et des Affaires Etrangères.

Parmi les grands thèmes abordés cette année, la situation en Ukraine et au Moyen-Orient, qui figureront parmi les sujets clés du Forum de Paris sur la Paix.

La crise environnementale et les mesures à mettre en place pour en freiner les effets seront également au cœur des échanges.

Le développement de l’intelligence artificielle (IA) et les opportunités qu’elle offre pour la paix et la coopération internationale feront l’objet de nombreuses discussions, comme la défense de la démocratie et l’intégrité de l’information, notamment en lien avec les enjeux posés par le développement rapide de l’IA.

Enfin, les fragilités des économies mondiales et les défis liés à leur interdépendance croissante constitueront un autre thème central du Forum,

300 intervenants attendus

Pour cette 8ᵉ édition, le Forum de Paris sur la Paix donne rendez-vous à ses invités au Palais de Chaillot, les 29 et 30 octobre. Le thème retenu cette année est : «Nouvelles coalitions pour la paix, les peuples et la planète». Près de 300 intervenants et plusieurs milliers de participants sont attendus.

Parmi les personnalités attendues figurent plusieurs visages bien connus, tels qu’Emmanuel Macron, président de la République française, Anne Hidalgo, maire de Paris, ou encore Laurent Fabius, ancien Premier ministre, présent en sa qualité de président de la COP21 / Accord de Paris.

Sur la scène internationale, le Forum accueillera notamment John Dramani Mahama, président du Ghana, Samdech Khuon Sudary, présidente de l’Assemblée nationale du Royaume du Cambodge, Gunther Krichbaum, ministre adjoint chargé des Affaires européennes de la République fédérale d’Allemagne, ainsi que María Fernanda Espinosa, ancienne présidente de l’Assemblée générale des Nations unies et ancienne ministre des Affaires étrangères de l’Équateur.