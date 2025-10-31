Crues dans la Drôme : les deux disparus retrouvés morts, annonce la préfète du département

La femme et l'homme disparus après que leur voiture a été emportée par la crue d'une rivière dans la Drôme jeudi ont été retrouvés morts ce vendredi en aval du cours d'eau, a annoncé la préfète du département Marie-Aimée Gaspari.

Une famille endeuillée. Le couple qui était porté disparu depuis les crues de jeudi à Nyons (Drôme) a été retrouvés mort ce vendredi, a-t-on appris ce vendredi 31 octobre.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, la femme de 33 ans a appelé le 15 et signalé que son véhicule, à bord duquel elle se trouvait avec un homme de 38 ans, était emporté par la rivière l'Eygues, sur la commune de Nyons.

Au milieu de la nuit, l'Eygues était sortie de son lit

D'intenses recherches menées par les gendarmes et les pompiers, appuyés notamment par des moyens aquatiques et aériens, dont un drone et un hélicoptère, n'avaient été interrompues que par la nuit.

«Ces recherches ont permis la découverte de deux corps. Un premier à environ 1,5 km en aval du véhicule et un deuxième à environ 10 km en aval du véhicule», a annoncé la préfète du département, Marie-Aimée Gaspari.

Grâce à des éléments fournis par la famille, «ces corps ont pu être identifiés et il s'agit bien des deux personnes que nous recherchions depuis hier», a-t-elle ajouté.

Les cumuls de pluie avaient affiché un total de 100 mm d'eau dans le secteur de Pierrelatte et 80 mm dans le secteur de Nyons.