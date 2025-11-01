Arrivée de Shein au BHV : un pop-up store dédié au «made in France» s’installe dès ce samedi en face du grand magasin parisien

Pour défier le BHV qui, malgré la polémique, ouvrira le premier magasin physique au monde du site chinois d'ultra fast-fashion Shein mercredi, une boutique éphémère de produits français va s'installer dès ce samedi 1er novembre jusqu'au printemps 2027.

Ce 1er novembre, «il y aura un choix à faire». Dans une vidéo Instagram où elle annonce l’installation d’un pop-up store dédié au «made in France», Emilie Auvray, co-fondatrice de L’Appartement Français, a affirmé sa volonté de défier le BHV, alors que le grand magasin s’apprête à accueillir Shein, marque décriée de fast-fashion, au sixième étage de son bâtiment.

Ainsi, dès ce samedi 1er novembre et jusqu’au printemps 2027, le concept-store ouvrira sa boutique éphémère de 200m2 en face à l'enseigne située dans le 4e arrondissement de Paris.

Pour rappel, le Bazar de l'Hôtel de Ville, grand magasin historique, a annoncé qu’il ouvrira ses portes au géant asiatique de la mode ultra-éphémère Shein. Critiquée pour ses pratiques commerciales et malgré la polémique soulevée par sa présence, l’enseigne inaugurera bien son tout premier magasin physique pérenne au monde ce mercredi.

«Passons de la parole aux actes»

Cette arrivée surprise avait poussé le gouvernement, la mairie de Paris, des marques partenaires du BHV, l'intersyndicale des salariés du BHV, de nombreux acteurs du secteur textile français à réagir. Une pétition en ligne avec plus de 110.000 signataires avait même été lancée.

Même si les discussions avec les autorités parisiennes ont commencé dès cet été pour installer la boutique éphémère, L’Appartement Français y a tout de même vu l’occasion de faire de celle-ci, un symbole du militantisme contre la présence du géant asiatique.

Cette année, Shein a écopé en France de trois amendes, d'un total de 191 millions d'euros, pour non-respect de la législation sur les cookies en ligne, fausses promotions, informations trompeuses, et pour ne pas avoir déclaré la présence de microfibres plastiques dans ses produits.

Alors «Passons de la parole aux actes. Passons de la consommation à la consomm’action», a encore martelé Emilie Auvray. «Ensemble, faisons rayonner le made in France», a-t-elle ajouté.