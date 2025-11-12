Réforme des retraites : voici les catégories concernées par l’élargissement de la suspension de la réforme

L'élargissement de la suspension de la réforme des retraites ne concerne pas toutes les personnes en bénéficiant. Voici les catégories concernées.

Une annonce lourde de conséquence. Le gouvernement va présenter un nouvel amendement, comme il l'a annoncé, pour «prendre en compte les cas spécifiques qui n'avaient pas été intégrés dans la lettre rectificative», visant à suspendre la réforme des retraites.

Comme annoncé par la porte-parole du gouvernement, Maud Bregeon, ce lundi 10 novembre, contrairement aux carrières longues, qui ne seront pas concernées par la suspension de la réforme des retraites, d'autres vont échapper à son application. Les catégories actives et super-actives de la fonction publique sont par exemple concernées. Ces catégories concernent certains postes jugés «dangereux» voire insalubre. La fatigue qu'engendre ces postes justifie un départ anticipé à la retraite.

Actifs et super-actifs ne sont plus concernés par la réforme

Les super-actifs sont, par exemple, les officiers actifs de la Police Nationale, les gardiens de Prison, les contrôleurs aériens, les égoutiers, les identificateurs de l’institut médico-légal, etc. Pour ce qui est des actifs, on compte par exemple les douaniers, les éducateurs, les instituteurs, les infirmiers, etc.

En plus de ces catégories, le ministre du Travail Jean-Pierre Farandou a annoncé mardi que les retraités nés au cours du premier trimestre 1965 et «les régimes spécifiques de Mayotte et de St Pierre et Miquelon» seront ajoutés à cette liste. Au total, plus de 20% de cette génération de travailleur bénéficient de la suspension.