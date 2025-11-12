Suspension de la réforme des retraites : voici à quel âge et avec quelle durée de cotisation vous pourriez partir

L'amendement qui vise à mettre sur pause la réforme des retraites a été adopté ce mercredi 12 novembre à l'Assemblée nationale. Si elle est également validée par le Sénat, cette suspension pourrait entraîner des changements pour certains Français.

La suspension de la réforme des retraites, grande concession du gouvernement Lecornu au PS pour éviter la censure, a été votée ce mercredi après-midi dans l'Hémicycle par les députés. La réforme portée par Élisabeth Borne en 2023 et adoptée par 49.3 devrait être reportée à l'après présidentielle, c'est à dire à 2028, si la suspension est validée par le Sénat.

Dans ces conditions, ce report entraînera des changements sur l'âge de départ à la retraite. Différentes tranches d'âge seront concernées, avec du changement à prévoir concernant le nombre de trimestres nécessaires pour partir à taux plein.

À quel âge partirez-vous à la retraite ?

Les personnes concernées par ces changements sont les générations allant de 1964 à 1968. Concrètement, une personne née en 1964, pourra partir à la retraite à 62 ans et 9 mois (comme la génération 1963) au lieu de 63 ans avec la réforme Borne. Pour partir à taux plein il faudra valider 171 trimestres au lieu de 172 actuellement.

Pour la génération de 1965, l'âge de départ sera fixé à 63 ans contre 63 ans et 3 mois sous la réforme d'Élisabeth Borne. Le taux plein sera fixé à 171 trimestres au lieu de 172. En revanche, pour la génération 1966, le nouvel âge légal sera de 63 ans et 3 mois. Le nombre de trimestre reste, lui, à 172 trimestres, sans changement avec la réforme de 2023.

Du nouveau pour les carrières longues

Pour les actifs nés en 1967, l'âge de départ légal est de 63 ans et 6 mois. Le nombre de trimestres à valider reste fixé à 172 pour bénéficier du taux plein. La génération 1968 était, jusqu'à présent, la dernière à profiter du décalage de la réforme des retraites. Cette tranche d'âge pourra partir à 63 ans et 9 mois au lieu de 64 ans en ayant cumulé 172 trimestres. Avec un report de la réforme au premier janvier 2028, la génération 1969 sera la première à partir à la retraite à 64 ans.

Le gouvernement a annoncé déposer un amendement pour intégrer les carrières longues à la suspension de la réforme des retraites. Il s'agit des personnes qui bénéficient du dispositif de retraite anticipée pour carrières longues. Cette catégorie de personne pourrait partir 3 mois plus tôt.