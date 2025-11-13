«C'est invraisemblable» : pourquoi Jordan Bardella n'a-t-il pas été invité aux commémorations du 13-Novembre ce jeudi ?

Le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, a jugé «inélégant» et «regrettable» que son parti n'ait pas été convié ce jeudi aux cérémonies de commémoration des attentats du 13-Novembre. La mairie de Paris a été contrainte de s’expliquer.

Pourquoi Jordan Bardella n’a-t-il pas été convié aux commémorations des attentats du 13-Novembre, prévues ce jeudi à Paris, dix ans après les terribles attaques jihadistes qui ont frappé la capitale ? Sollicitée, la mairie de Paris s’est justifiée en expliquant notamment que les «présidents de partis» n’étaient tout simplement «pas invités».

«Les chefs de partis n'étaient pas invités» et la très grande majorité des places était «réservée aux familles» de victimes, a expliqué la mairie de Paris. «Le Parlement était représenté» par la présidente de l'Assemblée Yaël Braun-Pivet et un vice-président du Sénat, et «les élus parisiens étaient aussi invités», a souligné l'entourage de la maire sortante Anne Hidalgo.

«Inélégance et mépris»

«Nous n'avons pas été invités, ce que je trouve d'une inélégance et d'un mépris de la part, à la fois du président de la République et de la maire de Paris. C'est invraisemblable», a déclaré Jordan Bardella sur CNEWS. «Quand on cherche à écarter Marine Le Pen et moi-même, on cherche à écarter des millions de Français. Je ne veux pas polémiquer dans un jour comme celui-ci, mais je trouve ça inélégant et regrettable», a-t-il ajouté.

Le président du Rassemblement national a par ailleurs relevé avoir aperçu aux cérémonies retransmises à la télévision, le conseiller régional LR Geoffroy Didier, la députée LFI de Paris Sophia Chikirou et l'eurodéputé Place publique Raphaël Glucksmann.