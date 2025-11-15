Orages : voici les 27 départements placés en vigilance jaune ce samedi

Pour cette journée du samedi 15 novembre, Météo-France a placé 27 départements en vigilance jaune pour orages.

Le ciel grondera sur l'Hexagone ce week-end. Météo-France a placé 27 départements en vigilance jaune «orages» ce samedi 15 novembre.

Sont concernés : les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, les Alpes-Maritimes, l'Ardèche, la Charente-Maritime, le Cher, la Corrèze, la Côte-d'Or, la Creuse, la Drôme, le Gard, l'Indre, l'Indre-et-Loire, l'Isère, le Jura, le Loir-et-Cher, la Haute-Loire, le Loiret, la Lozère, le Maine-et-Loire, la Nièvre, la Saône-et-Loire, les Deux-Sèvres, le Var, le Vaucluse, la Vendée et l'Yonne.

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Des pluies orageuses persistantes

Dans son dernier bulletin, l'agence météorologique a précisé que le ciel sera particulièrement menaçant depuis la Bretagne, les Pays de la Loire et la Basse-Normandie jusqu'à la Bourgogne Franche-Comté, l'Auvergne Rhône-Alpes, le nord-est du Languedoc et la PACA dans la matinée, avec des averses parfois orageuses.

«L'après-midi, le temps agité avec des averses localement orageuses s'installe sur les régions au nord de la Loire jusqu'au Nord-Est. Du Jura à Rhône-Alpes et la PACA, les pluies localement orageuses perdurent une bonne partie de l'après-midi, donnant des cumuls conséquents par endroits», a-t-elle ajouté.

Dans le même temps le Rhône, l'Ardèche et la Loire ont été placés en vigilance orange «pluie-inondation».