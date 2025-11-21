Professeur menacé de mort à Rennes : quelles sont les sanctions prévues par la justice ?

Un directeur et professeur d’une école maternelle publique de Rennes (Ille-et-Vilaine) a été menacé de mort le 10 octobre dernier. Selon le code pénal, proférer des menaces à l’encontre d’un enseignant est sévèrement puni par la loi.

Une affaire qui a profondément choqué la communauté éducative. Le vendredi 10 octobre dernier, le directeur et enseignant de l’école maternelle publique Cloteaux de Rennes (Ille-et-Vilaine) a fait l’objet de graves menaces, allant jusqu’à la mort, de la part d’une famille de l’établissement.

Selon une source du parquet de Rennes à CNEWS, celle-ci aurait refusé que leur fille soit encadrée par un homme. «Ces menaces étaient accompagnées de propos relevants de l'outrage sexiste, de la diffamation et du mépris», ont également écrit des membres de l'équipe éducative dans un tract que l'AFP a pu consulter.

Une plainte a été déposée par le professeur. Un signalement à la justice en vertu de l’article 40 du code de procédure pénale a également été déposé. Pour rappel, selon l’article 433-3 du codé pénal, une «menace de mort ou une menace d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes» est passible de cinq ans de prison et 75.000 euros d’amende.

Une communauté enseignante solidaire

Par solidarité, les enseignants de l’école ont entamé une grève ce vendredi afin d'alerter leur «hiérarchie» et marquer leur soutien au directeur «qui traverse des moments difficiles». De même, quatre écoles de la ville ont indiqué suivre le mouvement et fermer leurs portes, selon une source à CNEWS.

Un rassemblement s’est également déroulé devant l’inspection académique de Rennes. Selon des chiffres de l’Éducation nationale, datant de 2024, 12% des personnels de l’éducation se déclarent chaque année victimes de menaces dans l’exercice de leur métier.

En octobre dernier, une enquête menée par l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) révélait que seulement 4% des enseignants français considéraient que leur métier était valorisé dans la société