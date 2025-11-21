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Vents violents : voici les 5 départements placés en vigilance jaune ce vendredi

Par CNEWS
Publié le

Le prévisionniste Météo-France a placé cinq départements en vigilance jaune pour des risques de vents violents ce vendredi 21 novembre. 

Alors qu’un épisode de grand froid s’installe dans l’Hexagone ce vendredi, Météo-France a également placé pour la journée cinq départements en vigilance jaune pour des risques de vents violents. Il s’agit du Vaucluse, de la Drôme, des Bouches-du-Rhône, de l'Aude et des Pyrénées-Orientales. Cette alerte devrait être effective de midi à minuit. 

 

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Dans le détail, des rafales de vent allant de 80 à 95 km/h sont à prévoir dans ces deux départements.

vigilance météoMétéovents violents

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