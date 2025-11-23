Grand froid : voici les 27 départements en vigilance jaune ce dimanche

Ce dimanche 23 novembre, 27 départements ont été placés en vigilance jaune grand froid. Dans ces zones, les températures ne dépasseront pas les 3°C.

Neige, verglas et froid glacial s’abattent sur une grande partie de la France. Et le week-end des 22 et 23 novembre s’annonce particulièrement compliqué, avec de nombreuses alertes orange et jaune émises par Météo-France.

En plus des vigilances neige et verglas, 27 départements ont été placés en vigilance jaune grand froid.

@Météo-France

Parmi eux : les Ardennes, la Meuse, la Meurthe-et-Moselle, la Moselle, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, les Vosges, la Haute-Marne, la Marne, l’Aube, la Haute-Saône, le Territoire de Belfort, l’Yonne, la Côte-d’Or, le Doubs, le Jura, la Nièvre, la Saône-et-Loire, l’Allier, la Loire, le Rhône, l’Ain, la Haute-Savoie, le Puy-de-Dôme, la Haute-Loire, le Cantal et l’Aveyron.

Dans ces zones, les températures resteront très basses, entre 0 °C à Metz ou Belfort et 3 °C à Lyon. De la neige est attendue à Aurillac, où le thermomètre ne dépassera pas 2 °C dans la matinée.

Limiter vos déplacements

Face aux multiples vigilances en cours, le ministre des Transports appelle les Français à limiter leurs déplacements, en raison du risque élevé de verglas lié à des températures exceptionnellement basses pour un mois de novembre.

En Île-de-France, la vitesse maximale autorisée a d’ailleurs été abaissée de 20 km/h.

L’évolution de la situation et les alertes en cours sont à suivre en temps réel sur le site de Météo-France.