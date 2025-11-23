Neige : un accident entre deux véhicules fait six blessés dans l'Oise

Alors que la neige a recouvert l'Île-de-France dans la nuit de samedi à dimanche, deux voitures se sont percutées dans le village de Cambronne-lès-Clermont (Oise). Six personnes ont été blessées et transportées à l'hôpital.

Pris au piège des conditions météo et de leur voiture. Comme 52 autres départements, l'Oise était placé samedi en vigilance jaune pour neige et verglas, pour le «premier épisode neigeux de la saison, assez bref, mais pouvant impacter notablement les activités humaines», a précisé Météo-France.

Il fallait alors redoubler de vigilance après l'annonce de quelques précipitations verglaçantes et de chutes de neige. Mais dans la nuit de samedi à dimanche, aux alentours de 00h40, une collision entre deux véhicules s'est produite au niveau de Cambronne-lès-Clermont, un village isarien de 1.200 habitants.

Il a bien neigé cette nuit à #Beauvais (comme sur l'ensemble du département de l'Oise). La #neige s'est arrêtée depuis et la température commence à remonter lentement. @skapingpic.twitter.com/xoZlgxq4UW — Guillaume Séchet (@Meteovilles) November 23, 2025

deux personnes coincées dans l'habitacle

Cinq engins de secours des sapeurs-pompiers, trois ambulances du Samu et la compagnie de gendarmerie de Cambronne-lès-Clermont sont intervenus. Selon les premières informations recueillies par nos confrères du Courrier Picard, l'accident se serait produit après qu'une voiture a entrepris un dépassement et aurait percuté une autre venant en sens inverse.

Dans l'un des deux véhicules se trouvaient deux enfants et deux adultes. Ces derniers ont d'abord été coincés dans l'habitacle, avant d'être désincarcérés par les sapeurs-pompiers. Au total, six personnes ont été transportées dans des hôpitaux.

Pour cette journée du 23 novembre, l'Oise reste en vigilance verte, cet après-midi, 6 °C sont prévus, mais de la pluie est attendue.