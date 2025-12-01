Retraite : ces rendez-vous offerts dès ce lundi pour éviter les erreurs

À partir de ce lundi et jusqu'au samedi 6 décembre, l'Agirc-Arrco organise une campagne de 25.000 rendez-vous gratuits, partout en France, pour aider les futurs retraités à éclaircir leur situation.

Un coup de pouce bienvenu. Dans une période de confusion pour les futurs retraités, l'Agirc-Arrco lance une grande campagne d'accompagnement en proposant, dès aujourd'hui, des rendez-vous, pour vérifier les informations du relevé de carrière, de comprendre les nouveaux dispositifs et d'optimiser sa retraite complémentaire.

Ces 25.000 rendez-vous proposés partout en France, vont permettre aux salariés du secteur privé de 58 ans et plus, de rencontrer des experts de leur régime de retraite complémentaire. Les créneaux de rendez-vous sont disponibles sur le site de l'Agirc-Arrco.

Lors de ces entretiens, les futurs retraités pourront simuler leur pension et clarifier leur situation notamment en cas de de parcours complexe marqué par des interruptions (chômage, congés parentaux, formation ou autre).

Se mettre à jour

Parmi les 850.000 personnes qui effectuent une demande de retraite chaque année, 20% déposent leur dossier après le délai recommandé, ces dossiers «nécessitent très souvent un complément de justificatifs», a précisé l'organisme dans un communiqué. Ces rendez-vous permettront donc de faire le point et d'éviter certaines erreurs.

Baptisée «Les rencontres retraite», cette campagne s'ajoute aux 400.000 rendez-vous proposés à l'année par la caisse de retraite complémentaire. Les personnes concernées pourront également se renseigner sur les dispositifs auxquels ils peuvent prétendre (carrière longue, retraite progressive...), modifiés par la réforme de 2023.

La demande de rendez-vous en physique

Malgré la nette progression de l'information en ligne le besoin de contact avec un interlocuteur direct se fait ressentir pour répondre aux interrogations persistantes.

Les assurés viennent chercher «un être humain pour avoir une information introuvable sur Internet», expliquait auprès de l'AFP François-Xavier Selleret, directeur général de l'Agirc-Arrco. Cette campagne est une aide pour les Français qui «ne savent pas où nous trouver», a-t-il précisé.

L'Agirc-Arrco prévient tout de même que cet événement a été organisé «indépendamment du calendrier politique», sans lien avec la possible suspension de la réforme des retraites de 2023. «On aura une forme de prudence, car la loi n'est pas votée», a ajouté le directeur général.

Pour bénéficier de l'opération, les assurés peuvent toujours s'inscrire en ligne sur le site officiel de l'Agirc-Arrco. Ils pourront choisir le lieu de rendez-vous parmi les 200 agences réparties sur le territoire et 400 autres lieux tels que les mairies et les collectivités. L'option téléphonique est également possible.