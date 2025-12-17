Depuis le mois de juin, la dermatose nodulaire contagieuse (DNC) menace une grande partie du cheptel bovin français.
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Neuf syndicats agricoles de Savoie et de Haute-Savoie, les premiers départements touchés par la maladie en juin, ont défendu la stratégie de l’État pour endiguer l'épidémie de dermatose bovine au moment où la mobilisation contre l'abattage systématique des troupeaux s'embrase ailleurs en France.
"Une désinformation massive relayée sur les réseaux sociaux alimente la défiance, encourage des comportements à risque et met en danger l’ensemble de la filière bovine", s'émeuvent dans un communiqué ces syndicats, dont la FDSEA des Savoies, les Jeunes Agriculteurs (JA) des deux départements et la Chambre d'Agriculture Savoie-Mont-Blanc.
Sébastien Lecornu : «Si la Commission européenne veut passer en force, la France votera contre le traité du Mercosur» pic.twitter.com/v6Y5MREulj
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Sébastien Lecornu : «Nos vétérinaires subissent des menaces inacceptables» pic.twitter.com/sZT28I75aI
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Annie Genevard, ministre de l’Agriculture : «Nous aurons 900.000 vaccins pour 750.000 bovins» pic.twitter.com/JOaOi5CRKH
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Plusieurs convois d'agriculteurs de l'Aude se sont rejoints à hauteur de Carcassonne sur l'autoroute A61 et ont bloqué cet axe reliant Toulouse à la Méditerranée et à l'Espagne, a l'AFP.
Des dizaines de tracteurs, équipés de drapeaux de la Coordination rurale, de la Confédération paysanne et des Jeunes agriculteurs, ont bloqué les deux sens de circulation de l'axe routier, où des manifestants démontent des glissières de sécurité et installent des barbecues.
Emmanuel Macron a prévenu mercredi en Conseil des ministres que "la France s'opposerait de manière très ferme" s'il y avait "une volonté de passage en force de la part des instances européennes" sur l'accord commercial avec les pays du Mercosur, a rapporté la porte-parole du gouvernement.
Le président juge toujours qu'il n'y a "pas de visibilité suffisante sur les trois conditions demandées" par la France, a-t-elle ajouté devant la presse.
Plusieurs tracteurs se sont engagés mercredi matin sur l'autoroute A9, escortés par les gendarmes, et s'apprêtent à emprunter l'A61 pour rallier Carcassonne, ont constaté des journalistes de l'AFP.
«Notre confiance envers les services de l'État a été rompue. Mercosur, PAC, rémunération, taxe carbone, gestion de l'eau: tous les ans on subit des problèmes de plus en plus gros. Y'en a marre», ont déclaré des représentants des Jeunes agriculteurs avant de s'insérer sur l'autoroute en direction de Carcassonne, où un rassemblement intersyndical est prévu devant la préfecture.
La ministre de l'Agriculture Annie Genevard a appelé mercredi à «l'apaisement» face aux manifestations et blocages routiers qui se poursuivent malgré ses annonces sur l'amplification de la vaccination contre la dermatose dans le Sud-Ouest.
«C'est une colère qui vient de loin. Il faut la mesurer, il faut la comprendre. Il y a la question de la DNC (dermatose nodulaire contagieuse) qui, sur ce territoire d'Occitanie qui est un territoire pauvre, est une difficulté. Mais je le dis, d'abord, pas de violence (...) et pas de dégradation non plus», a-t-elle déclaré dans une interview sur RTL, ajoutant plus tard «pas de blocage».