Neuf syndicats agricoles de Savoie et de Haute-Savoie, les premiers départements touchés par la maladie en juin, ont défendu la stratégie de l’État pour endiguer l'épidémie de dermatose bovine au moment où la mobilisation contre l'abattage systématique des troupeaux s'embrase ailleurs en France.

"Une désinformation massive relayée sur les réseaux sociaux alimente la défiance, encourage des comportements à risque et met en danger l’ensemble de la filière bovine", s'émeuvent dans un communiqué ces syndicats, dont la FDSEA des Savoies, les Jeunes Agriculteurs (JA) des deux départements et la Chambre d'Agriculture Savoie-Mont-Blanc.