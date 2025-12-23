Noël 2025 : marchés, centres commerciaux, musées, Tour Eiffel… Voici les lieux ouverts le 25 décembre à Paris

Jeudi 25 décembre, beaucoup d’endroits touristiques, culturels, mais aussi, des commerces parisiens seront fermés. Néanmoins, certains lieux vont continuer à accueillir du public. On fait le point sur ce qui est ouvert à Paris le jour de Noël.

Noël approche à grands pas. Plusieurs commerces, marchés et établissements accueillant du public prévoient de fermer le 25 décembre. En effet, le jour de Noël est considéré comme un jour férié. Certains lieux parisiens vont toutefois continuer à accueillir du public.

Alors que les musées municipaux, les bibliothèques municipales, les piscines municipales ainsi que tous les services administratifs seront fermés, il sera toujours possible d’admirer la beauté de la capitale et de s’offrir une vue imprenable sur Paris depuis la Tour Eiffel ou la tour Montparnasse qui resteront, elles, ouvertes.

Centres commerciaux et marchés

Du côté des centres commerciaux et Grands Magasins, ceux-ci seront, pour la plupart, fermés. La Samaritaine, par exemple, qui a rouvert ses portes en 2021 après 16 ans de travaux, pourrait rester ouverte de 12 h à 20 h, comme c'était le cas l’année dernière.

Néanmoins, pour effectuer ses achats alimentaires, pas de panique : certains marchés parisiens vont ouvrir le 25 décembre. C’est par exemple le cas du Marché Saint-Eustache-Les Halles, à Paris Centre. On retrouvera également les marchés Port-Royal et Maubert (5e), Saint-Germain (6e), Saxe-Breteuil (7e), Saint-Martin et Saint-Quentin(10e), Bastille (11e), Lerdu-Rollin, Beauvau et Porte-Dorée (12e) ainsi que Maison-Blanche (13e).

A cela s’ajoutent les marchés Jeanne d’Arc (13e), Brune et Convention (14e), Point-du-Jour et Passy (16e), Batignolles et Ternes (17e), Ney (18e), Joinville et Jean-Jaurès (19e) ainsi que Pyrénées, Réunion et Mortier (20e). Les horaires sont disponibles sur le site internet de la Ville de Paris.

Musées et lieux touristiques

Pour prendre l’air et faire des activités à Paris le jour de Noël, le choix reste large. Le musée Grévin, le musée Jacquemart-André, le Jardin d’Acclimatation, le Parc zoologique de Paris, le musée de Montmartre, le Château de Chantilly, le Musée d’art et d’histoire du Judaïsme, l’Institut du monde arabe, la Basilique du Sacré-Cœur de Montmartre, l’Aquarium de Paris ainsi que le musée de l’Illusion resteront ouverts.

De même pour la cathédrale Notre-Dame de Paris, le Jardin des Plantes, l’Abbaye royale de Royaumont et le musée de la Sculpture. Les informations sur les horaires d’ouverture, ainsi que la liste complète des musées et monuments ouverts le 25 décembre sont disponibles sur le site internet de l’Office de tourisme.

Pour les amateurs du sport, de la marche ou de la course à pied, la majorité des parcs et jardins restent ouverts, selon la Ville de Paris.