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Crues : la Gironde et le Lot-et-Garonne maintenus en vigilance rouge ce lundi

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Les intempéries continuent de frapper le Sud-Ouest. Ce lundi, deux départements sont maintenus en vigilance rouge crues par Météo-France, alors que les niveaux des cours d’eau poursuivent leur hausse.

L'eau continue de monter. En Gironde et dans le Lot-et-Garonne, la menace de crues reste en place avec une vigilance rouge.

©Météo-France

La tempête Nils a fait des ravages ce week-end dans les deux départements. «Vous regardez tout autour de vous, c’est un océan, ça fait flipper quand même. C’est un lac. Restons prudents, il pleut beaucoup et tous les sols sont détrempés», a déclaré dimanche Bruno Marty, maire de La Réole, l’une des communes girondines les plus touchées par les débordements.

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Il est donc conseillé de rester très prudent et de respecter les consignes de sécurité mises en place par les autorités locales.

 

CruesMétéo-Francealerte rougevigilance météo

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