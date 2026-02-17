Meuse : une bombe désamorcée chez un ingénieur travaillant à un projet d'enfouissement de déchets nucléaires, une revendication postée sur le site anarchiste infolibertaire.net

A Bure, dans la Meuse (Grand Est), un chantier d'enfouissement des déchets suscite la colère des militants écologistes depuis de longues années. La découverte récente d'une bombe artisanale ne devrait pas calmer les tensions.

Une découverte inquiétante. Installée au domicile d'un ingénieur travaillant sur le projet, une bombe artisanale aurait été retrouvée et désamorcée non loin d'un chantier d'enfouissement des déchets de la région Grand Est.

Le site anarchiste infolibertaire.net, sur lequel une revendication a été publiée, explique précisément le contenu sur lequel les autorités ont mis la main : «une bombe de faible intensité, un dispositif incendiaire qui provoque l'explosion d'une ou plusieurs de gaz».

«un palier a été franchi dans la violence»

Une situation inacceptable pour le maire de la ville, Gérard Antoine. Selon le directeur de l'Agence Nationale pour la gestion des déchets radioactifs, Patrick Torres, «un palier a été franchi dans la violence».

«Cela dépasse ce que nous avions jusqu'à présent pu subir. On a déjà eu du matériel et des équipements auxquels des opposants au projet avaient mis le feu, mais là on est sur tout autre chose, c'est encore une étape supérieure», a-t-il ajouté.

Une enquête a été ouverte par le parquet d'Epinal.