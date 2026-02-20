Gérald Darmanin : que va faire le ministre de la Justice à La Réunion ?

Gérald Darmanin est attendu ce vendredi 20 février à La Réunion, dans un contexte de tensions autour du système judiciaire et pénitentiaire de l'île de l'Océan Indien. Il pourrait y annoncer plusieurs mesures fortes.

Un déplacement décisif ? A l'occasion de sa visite à La Réunion, le Garde des Sceaux, Gérald Darmanin, pourrait annoncer plusieurs mesures clés pour modifier le système judiciaire et pénitentiaire de l'île, en pleine crise, notamment à cause du trafic de stupéfiants à l'origine de la saturation des prisons locales.

Gérald Darmanin devrait ainsi faire des annonces immobilières, augmentant significativement la surface du parc pénitentiaire de l'île. Il pourrait également rendre public un numerus clausus carcéral, c'est-à-dire un nombre maximal de détenu que peut accueillir chaque établissement.

Grâce à ces nouveautés, le ministre de la Justice espère endiguer le fléau de la surpopulation carcérale, particulièrement important sur place. Plusieurs rapports parlementaires affirment en effet que les prisons réunionnaises font face à une surpopulation croissante. Les taux d'occupation, en 2026, ont même atteint 175% à Saint-Pierre (sud de l'île). De même, les affaires judiciaires liées au narcotrafic ne cessent d'y augmenter.

Mission dépopulation, au sein des prisons réunionnaises

«On a 950 détenus actuellement hébergés sur Saint-Denis pour 575 places, on a 200 détenus pour 114 places à Saint-Pierre, on a un quartier de maison d'arrêt des femmes qui est complètement à l'abandon avec 28 places pour 75 détenues. On a un phénomène de drogue grandissant qui prend de l'ampleur à La Réunion depuis 4 ou 5 ans : on a arrêté 55 mules l'année dernière», a ainsi témoigné Samuel Fontaine, secrétaire général de l'UFAP-UNSA Justice Réunion-Mayotte, interrogé par France Info.

Les sous-effectifs réunionnais devraient également être au centre des considérations de l'ancien ministre de l'Intérieur (2020-2024). Le représentant du syndicat FO Pénitentiaire a expliqué : «conjugué à cette hausse de la surpopulation pénale, on a des établissements pénitentiaires où le nombre de personnels est en chute libre avec des vacances de postes très importantes». Dans certaines prison comme Demenjod, on compte par exemple 20 postes actuellement inoccupés.

Gérald Darmanin avait également déjà confirmé l’arrivée imminente de nouveaux magistrats en renfort à La Réunion.

Le programme du ministre sera chargé. Il devrait en effet consacrer plus de deux heures, à La Réunion et Mayotte confondus, aux magistrats de ces deux départements français. Il partagera également plus de trois heures de discussions avec les élus de ces deux îles françaises de l'Océan Indien. Après avoir atterri à Saint-Denis, le ministre de la Justice devrait en effet prendre la direction de Mayotte. Il y rencontrera également les acteurs principaux du judiciaire et pénitentiaire local.