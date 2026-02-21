JO 2026 : une athlète polonaise manque de perdre un œil après avoir pris une lame de patin dans le visage (vidéo)

Lors du sixième quart de finale du 1.500 mètres en patinage de vitesse chez les femmes ce vendredi 20 février, une athlète polonaise a bien failli perdre un œil après avoir pris la lame du patin d'une concurrente en plein visage.

Plus de peur que de mal. Kamila Sellier, athlète polonaise, a bien failli perdre un oeil lors de ces Jeux olympiques d'hiver à Milan et Cortina. Engagée sur le sixième quart de finale du 1.500 mètres en patinage de vitesse ce vendredi 20 février, la jeune femme a été déséquilibrée par une de ses concurrentes, l'Américaine Kristaine Santos-Griswold.

Dans la chute, la lame du patin de l'Américaine est venu percuter le visage de la polonaise, juste sous l'œil. L'image, effrayante, donne l'impression que la lame est venue se planter dans l'œil de Kamila Sellier. Heureusement, c'est juste sous l'œil que la malheureuse a été touchée.

Praying for this woman.



This is CRAZY! pic.twitter.com/XweNQiAKjE — American AF 🇺🇸 (@iAnonPatriot) February 20, 2026

Rapidement, du sang s'est mis à couler sur son visage, obligeant les soigneurs à intervenir en urgence et surtout à cacher la scène des yeux du public et des autres patineuses, avec un drap blanc.

La course a été immédiatement interrompue le temps que Kamila Sellier soit évacuée sur une civière, et l'Américaine Kristen Santos-Griswold, jugée responsable de l'accident, a été disqualifiée.

«Kamila est actuellement en route pour subir une opération visant à rouvrir la plaie afin que les médecins puissent évaluer précisément l'état de l'os. Cette décision a été prise après que les résultats du scanner ont révélé une fracture mineure», a indiqué le Comité olympique polonais (POC).