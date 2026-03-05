Municipales 2026 : Jean-Michel Aulas s’engage à remplacer les animaux du zoo de Lyon par des hologrammes

Le candidat de la droite et du centre à la mairie de Lyon (Rhône-Alpes) Jean-Michel Aulas a proposé ce jeudi de remplacer les animaux sauvages d’un parc lyonnais par des hologrammes.

C’est l’un des sujets importants de cette campagne. Ce jeudi, le candidat à la mairie de Lyon Jean-Michel Aulas a proposé de remplacer les animaux sauvages du zoo situé dans le parc de la Tête-d’Or par des hologrammes.

Au cœur de la ville, ce parc abrite des animaux sauvages depuis le XIXe siècle, tels que des girafes et des zèbres. Soutenu par la droite et le centre, mais aussi par le Parti animaliste, Jean-Michel Aulas envisage s'il est élu de déplacer certaines espèces, mais pas toutes, en s'appuyant sur l'avis de scientifiques.

Conserver un aspect pédagogique

Désireux de conserver «l’aspect pédagogique du zoo», Jean-Michel Aulas a proposé de montrer de montrer les animaux sauvages par hologrammes et réalité virtuelle «plutôt que de les garder enfermés». L’ancien président de l’Olympique Lyonnais s'est également engagé à ouvrir une ferme pédagogique dans le parc, qui sera conçue comme «un refuge pour les animaux agricoles».

De leur côté, le maire écologiste sortant Grégory Doucet, comme la députée LFI Anaïs Belouassa-Cherifi, également candidate, se sont engagés auprès de l’association Projet Animaux Zoopolis (PAZ) à arrêter immédiatement la reproduction et les nouvelles acquisitions d'animaux du zoo, le maire souhaitant en faire un refuge pour des animaux en danger.

Le Parti animaliste, mouvement transpartisan de défense des droits des animaux créé il y a dix ans et qui espère doubler le nombre de ses onze conseillers municipaux, a choisi à Lyon de soutenir Jean-Michel Aulas. La formation politique sera représentée dans 68 villes lors de ces élections municipales, avec des alliances transpartisanes sur des listes de gauche, du centre, mais aussi de droite.