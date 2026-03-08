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Femme pompier agressée au couteau dans les Alpes-Maritimes : un suspect originaire du Soudan interpellé en Italie

La police italienne a arrêté le suspect près de la frontière avec la France. [Jure Makovec / AFP]
Par CNEWS
Publié le

Un ressortissant soudanais a été interpellé en Italie et placé en garde à vue, suspecté d'avoir agressé au couteau une femme pompier jeudi dans les Alpes-Maritimes, a indiqué ce dimanche 8 mars le parquet de Nice.

Après trois jours de recherche, le suspect de l’auteur des coups de couteau sur une sapeur-pompier jeudi à Fontan, dans les Alpes-Maritimes, a été retrouvé. L’homme d’originaire africaine a été arrêté en Italie, près de la frontière, et remis aux forces de police françaises, a-t-on appris ce dimanche 8 mars.

«Les auditions et investigations doivent viser à confirmer les premiers éléments permettant d’envisager son implication», a précisé le procureur de la République Damien Martinelli dans un message à la presse.

Selon Nice-Matin qui a révélé au départ l'information, l’arrestation a eu lieu dans la ville de Vintimille (Italie) samedi soir. Originaire du Soudan, le suspect était dimanche placé en garde à vue dans les locaux de la brigade de recherches de la gendarmerie de Menton.

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D’après les premiers éléments, jeudi, une femme pompier volontaire de 47 ans en service dans la caserne de Fontan avait été grièvement blessée d’un coup de couteau porté à l’abdomen par un homme qui avait pris la fuite. Il s’était introduit dans l’enceinte alors que deux femmes étaient de garde. D’importants moyens avaient été mis en œuvre pour le rechercher.

L’agression s’était déroulée «sans aucun motif apparent, selon les premiers éléments», avait alors indiqué la justice. La victime, dont le pronostic vital n'a pas été engagé, avait été héliportée au centre hospitalier de Nice.

Sur le réseau social X, le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez a fait part de son «immense soulagement», en remerciant «vivement les agents interpellateurs côté italien» et en se félicitant «de cette excellente coopération européenne».

Faits diversAlpes-MaritimesPompiers

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