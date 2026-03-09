Pluie-inondation : voici les 4 départements placés en vigilance jaune ce lundi

Météo-France a placé quatre départements en vigilance jaune pour des risques de pluie et d'inondation au cours de la journée de ce lundi 9 mars.

Le sud-est concerné. Pour la journée de ce lundi 9 mars, Météo-France a soumis quatre départements à une vigilance jaune pour des risques de pluie et inondation.

Si l'Hérault était le seul département concerné dimanche, ils sont désormais trois de plus : à savoir les Bouches-du-Rhône, le Gard et le Var.

Météo-France

À noter que ces quatre départements du sud-est sont également placés en vigilance jaune pour des risques d'orages. Une journée où, dans la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur, de la pluie est attendue à Marseille et ses alentours. À Nice, le temps sera très nuageux.

Quant au reste du pays, le ciel sera couvert dans la matinée sur la partie ouest de l'Hexagone. Le temps se gâtera au fur et à mesure de la journée, pour laisser place à des averses, notamment dans la moitié sud du pays.